45 حكمة مؤهلة لإدارة مباريات الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات

وأوضحت صحيفة "الرياضية" المحلية، أنه تم إخضاع المدربات لدورة تدريبية اختتمت، يوم السبت، في مدينة جدة، مشيرة إلى أن الدورة التي أقيمت على مدار 4 أيام، اشتملت على تدريبات لياقية في الفترة الصباحية، وتطبيق ميداني مساء، تحت إشراف محاضِرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

45 حكمة يقدن الدوري النسائي⚽ pic.twitter.com/Fiei1M8U9u — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) November 13, 2021

وأضافت الصحيفة أنه في إطار التدريب العملي، قادت الحكمات 4 مباريات تجريبية لفرق نسائية، تخللها شرح من المحاضِرة لأساسيات قانون كرة القدم، إضافة إلى عدد من الحالات التحكيمية، كما نظَّم الاتحاد دورات مماثلة لإعداد مراقبات مباريات للمشاركة في منافسات الدوري أيضا.

هذا وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن، يوم السبت، إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات.

⚽ 📝 | يسر الاتحاد السعودي لكرة القدم الإعلان عن النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات



🔗 https://t.co/3pj1MMQK1d#معًا_نصنع_التاريخ ⚪🟢 pic.twitter.com/HeBoIxok4T — إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) November 13, 2021

وأكد أن الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم سينطلق ،في الـ22 من نوفمبر الجاري، على مرحلتين لدوري المناطق في مرحلته الأولى، ويفترض أن يشارك في هذا الدوري 16 فريقا، على أن تقام مبارياته في ثلاث مدن سعودية، هي: الدمام، والرياض، وجدة، فيما سيكون نظام الدوري من دورين.