القضاء المصري يحدد موعد الحكم في دعوى بشأن وقف انتخابات الزمالك

حددت محكمة القضاء الإداري في مصر موعد الحكم في دعوى بطلان وقف انتخابات نادي الزمالك ليكون في الـ 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية في خبر عن انتخابات الزمالك ، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المحكمة ستفصل في القرار الذي أصدرته لجنة إدارة النادي بوقف الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للنادي.

ولفتت إلى أن أحد المرشحين المحتملين لرئاسة النادي تقدم بدعوى لرفض قرار لجنة إدارة النادي، الذي يقضي بوقف إجراء الانتخابات بعدما دعت لها في وقت سابق.

وبحسب الصحيفة المصرية، فإنه كان من المقرر إجراء الانتخابات وفقا لقرار اللجنة، الذي عدلته بقرار جديد يقضي بوقف الانتخابات بناء على طلب من مديرية الشباب والرياضة، التي طالبت بفحص طلبات المرشحين للانتخابات قبل إجرائها.

وتطالب الدعوى، التي من المقرر البت فيها في 17 نوفمبر الجاري، بإلغاء القرار الأخير الخاص بوقف الانتخابات واعتماد القرار السابق للجنة إدارة الزمالك، الذي يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 19 نوفمبر، وحصر الانتخابات على من تقدموا بأوراق ترشحهم منذ فتح باب الترشح في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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