فيديو مثير للجدل لنجم الزمالك وحكم القمة... "قولي عاوز تخلص الماتش كام وأنا معاك"

انتشر مقطع فيديو في الأيام القليلة الماضية تداوله نشطاء الإنترنت في مصر، يظهر خلاله لاعبو الزمالك وهم يوجهون سبابا بطريقة غير لائقة للحكم محمد عادل في مباراة القمة أمام الأهلي بالدوري المصري الممتاز.

ويظهر في الفيديو المنتشر محمد أبو جبل، حارس الزمالك، وهو يقول لحكم المباراة بعد احتساب ركلة الجزاء الثانية للأهلي:

"قولي عاوز تخلص الماتش كام وأنا معاك".

بن شرقي كان بيشتم حكم الاحتواء وعمل عبيط خاف يطرده pic.twitter.com/cAQgk2CP9m — Ibrahim Cris‎ (@HimaCris) November 13, 2021

بينما تلقط عدسة الكاميرا جناح ونجم الفريق، المغربي أشرف بن شرقي، من خلال حركات فمه وهو يوجه سبابا غير لائقا للحكم.

وعن الفيديو المتداول، علَّق مصدر مسؤول في رابطة الأندية المحترفة لموقع "يلاكورة" ، قائلا إن الحكم لم يذكر كلمة واحدة في تقريره عن أي خروج عن النص خلال المباراة.

وأضاف أن الحكم لم يذكر واقعة إلقاء الكرة خلال اللقاء، ووقعنا عقوبة على الزمالك من خلال الفيديو المنتشر.

وتابع قائلا "في حالة ظهور أي فيديوهات جديدة ووجود شكاوى قد نعيد النظر في الأمر، وليس لنا علاقة بلجنة الحكام".

وكان التونسي علي معلول قد سجل الهدف الخامس للأهلي من ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد عادل وأثارت غضب أبو جبل، لتصبح النتيجة (5-1).

يُذكر أن الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة (5-3) خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "استاد القاهرة" ضمن منافسات الجولة الثالثة يوم الجمعة 5 نوفمبر الماضي.

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