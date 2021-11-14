منتخب إيطاليا يستعد لمباراة حاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

يستعد المنتخب الإيطالي لمواجهة منتخب أيرلندا الشمالي، غدا الاثنين، في مباراة حاسمة ضمن مسيرة الفريق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تقام المباراة في بلفاست، حيث يستعد مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني بمفاجآت عديدة في التشكيلة التي سيخوض بها المباراة، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية عن المباراة المقبلة.

ومن المتوقع أن يضع مانشيني لاعب يوفنتوس مانويل لوكاتيلي، على دكة البدلاء بينما يعتمد على لاعب ميلان ساندرو تونالي إلى جانب كل من جورجينيو وباريلا.

ومن الممكن أن تشمل التشكيلة على جانلوكا سكاماكا مهاجم ساسولو، بينما لا يشارك أندريا بيلوتي مهاجم تورينو بشكل أساسي.

وبحسب التوقعات فإنه يمكن الاعتماد على دومينيكو بيراردي، في الجناح الأيمن بينما يكون الجناح الأيسر بين لورينزو إنسيني لاعب نابولي وفيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس.

وستكون مباراة الغد حاسمة للمنتخب الإيطالي في سباق التأهل لكأس العالم 2022، خاصة بعدما تعادل مع سويسرا (1 - 1) في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضي.

وإذا فاز المنتخب الإيطالي على أيرلندا، غدا الاثنين ولم تتمكن سويسرا من الفوز فإن إيطاليا ستتأهل إلى المونديال.

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