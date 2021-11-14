إعلام: برشلونة يريد محمد صلاح بأي ثمن

ذكرت ذلك مجلة "سبورتس إليستريتد" الأمريكية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن هيرنانديز، طالب إدارة نادي برشلونة بضم النجم المصري أيا كان ثمن الصفقة التي سيتم إبرامها مع ليفربول الإنجليزي.

ويواجه خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، ضغوطا كبيرة بعدما خسر النادي الكتالوني اثنين من المهاجمين هما الفرنسي أنطوان غريزمان، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولفتت المجلة إلى أن كل من هيرنانديز ولابورتا يريدان مفاجئة جماهير النادي الكتالوني بصفقة كبيرة يمكنها أن تنال رضى جماهير الفريق.

وتابعت المجلة: "ربما يكون إبرام صفقة مع النجم المصري مع محمد صلاح فرصة لاسترضاء جماهير الفريق".

Barcelona boss Xavi reportedly wants to sign Mohamed Salah 'at all costs' next summer.



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يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي سينتهي في 2023 ورغم وجود نية لتجديد تعاقده مع الريدز إلا أن هناك خلافات بشأن الأجر الأسبوعي للاعب المصري.

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