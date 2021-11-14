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    مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش

    المدير الفني للمنتخب المصري: أولويتنا بلوغ كأس العالم

    © REUTERS / JAVIER BARBANCHO
    رياضة
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    قال المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، إن الوصول إلى كأس العالم "قطر-2022" على رأس أولويات الكرة المصرية، مشددا على أنهم في المنتخب يعلمون "اللاعبين عقلية الفوز".

    وأكد البرتغالي كيروش، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنه يجب بذل كل الجهد والتضحيات، لبلوغ كأس العالم مشددا على أنه شهر مارس هو الأهم، "كأس العالم هو ما سنفعله في مارس وليس ديسمبر" (يقصد كأس العرب).

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    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    لافتا إلى أن "التحدي الأساسي أمام الفريق هو البناء استعدادا لمباراتي التأهل".

    وتابع بحسب "بوابة الأهرام" المصرية : "لابد من استكمال عملنا، نعلّم اللاعبين عقلية الفوز، عندما تفوز تكون الأقوى، لن تكون أقوى دون فوز".

    وتأهل المنتخب المصري إلى الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بعد تعادله مع منخب أنجولا (2 / 2)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من التصفيات.

    وتجرى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال بنظام مباراتي ذهاب وإياب في الأسبوع الأخير من مارس المقبل، على أن تجرى القرعة في 18 ديسمبر المقبل، حيث يقسم الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخبات العشرة إلى مستويين وفقا لتصنيفه، الفرق الخمسة الأعلى في التصنيف ستواجه نظيرتها الأقل.

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