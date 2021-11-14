طهران ترد لأول مرة على اتهام الأردن بشأن "جنس" لاعبة كرة قدم إيرانية

ردت مدربة المنتخب الإيراني لكرة القدم الخاصة بالسيدات، مریم إیراندوست، على مطالبة الاتحاد الأردني لكرة القدم، بضرورة التحقيق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، والتي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، وفازت بها إيران بركلات الترجيح.

واعتبرت مریم إیراندوست، في تصريحات مع "وكالة أنباء الرياضة الإيرانية- ورزش سه"، هذه الشائعات مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات"، قائلة: "من الطبيعي أن يسعى الأردنيون للهروب من الهزيمة".

وأكدت أن الطاقم الطبي قام بفحص دقيق لكل عضو في المنتخب الوطني من حيث الهرمونات وهرمون التستوستيرون حتى لا يوجد أي مشاكل في هذا الصدد، مطالبة جميع مشجعي المنتخب الوطني بعدم القلق.

Iran used men (faked their identity to be women) to play at the finals of Asia women’s football.

Even in this we can’t trust #Iran, so how to trust them on nuclear power???? pic.twitter.com/bdXKWjNNNT — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) November 14, 2021

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، دعا في وقت سابق اليوم، الاتحاد الآسيوي، للتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، التي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، وفازت بها إيران بركلات الترجيح.

وشدد الاتحاد الأردني في بيان، على أن المنتخب الإيراني له سوابق في اتخاذ مثل هذه الوسائل، من خلال إشراك لاعبين ذكور على أنهم لاعبات سيدات ضمن منتخب السيدات، وتعاطي المنشطات.

ونشر الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، تغريدة تتضمن الخطاب الرسمي الموجه للاتحاد الآسيوي، ويطالب من خلاله، بضرورة "فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا كان هناك شك في أهلية لاعب مشارك بالمنافسات".

وحقق المنتخب الإيراني للسيدات، إنجازًا تاريخيًا بتأهله للمرة الأولى في تاريخه لبطولة أمم آسيا، بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني، بركلات الترجيح 4-2.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة، التي أقيمت على ملعب بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة بالتعادل من دون أهداف، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية، التي فاز بها المنتخب الإيراني، الذي تصدر المجموعة السابعة.

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