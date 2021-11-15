رفع أعلام الدول المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر... فيديو وصور

رحّب الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، حسن الذوادي، بمنتخبات ألمانيا والبرازيل وفرنسا وبلجيكا والدنمارك، والتي تأهلت رسميا إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وأكد الذوادي، أن قطر سترفع علم كل دولة ينجح منتخبها في التأهل إلى مونديال 2022، كبادرة من دولة قطر واللجنة المنظمة للبطولة ولجنة المشاريع والإرث للترحيب بمشجعي تلك الدول، والتأكيد على انتظار قدومهم لهذا الحدث الرياضي الضخم.

ودعا الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم، منصور الأنصاري، جميع المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 للحضور، والاستمتاع بتجربة مميزة في مونديال استثنائي.

© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy مهرجان رفع الأعلام ترحيبا بالدول المتأهلة لكأس العالم 2022

وحجزت منتخبات ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك مقاعدها في مونديال قطر عبر تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy مهرجان رفع الأعلام ترحيبا بالدول المتأهلة لكأس العالم 2022

وجاء رفع رايات البلاد المتأهلة قبل أن تحسم منتخبات كرواتيا وإسبانيا وصربيا تأهلها إلى مونديال 2022، مساء الأحد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، في الجولة العاشرة من تصفيات القارة الأوروبية.