"اذهبي واضربيها"... لاعبة كرة سلة أمريكية ترسل أخرى إلى المستشفى بلكمة مباغتة... فيديو

صُدم عشاق الرياضة الأمريكيون بحادث عنيف في مباراة كرة سلة للفتيات، حيث شوهدت إحدى اللاعبات تضرب أخرى من الفريق المنافس بعنف وتسبب إصابتها بارتجاج في المخ.

وقع الحادث في جنوب كاليفورنيا، حيث وجهت الفتاة الضربة القوية دون سابق إنذار.

وسُمع صوت الأم وهي تصرخ في وجه ابنتها "اذهبي واضربيها"، قبل الضربة التي نقلت على إثرها الفتاة إلى المستشفى.

واتضح أن والد الفتاة العنيفة لاعب سابق في الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) وهو كوري بنجامين، الذي لعب سابقا في شيكاغو.

Garden Grove CA teen with the sucker punch. pic.twitter.com/j997f0bYkY — Bridge at Remagen 🇺🇸🚁 (@supertracpak) November 10, 2021

واعتذر بنجامين البالغ من العمر 43 عاما علنا عن تصرفات ابنته، فكتب: "بصفتي أبا، أشعر بالصدمة والإحباط من سلوك ابنتي، وهو لا يعكس القيم التي غرسناها فيها في المنزل كأسرة، وهي بالتأكيد لا تعكس القيم والشخصية والروح الرياضية المطلوبة في لعبة كرة السلة".

وأضاف: "الفتاة التي تعرضت لضربة ابنتي، أعتذر لك من كل قلبي، وأدعو ألا تتأذي جسديا أو معنويا. لعائلتها- أعتذر وآسف لما حدث، فهي لم تكن تستحق مثل هذا الشيء. كما أعتذر لكل من تضرر من الفيديو وسلوك ابنتي وسلوك والدتها".

وأصيبت الفتاة التي تعرضت للكم بارتجاج في المخ وإصابة في ذقنها ورقبتها، ولم تذهب إلى المدرسة منذ عدة أيام.