اتحاد الكرة السعودي يدرس زيادة عدد المحترفين الأجانب في الدوري

يدرس مسؤولو رابطة الدوري السعودي، مع نظرائهم في اتحاد كرة القدم، فكرة زيادة عدد الأجانب المحترفين من 7 إلى 8 لاعبين خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" المحلية، فإن "اتحاد كرة القدم السعودي بحث مع رابطة الدوري ورؤساء الأندية مؤخرًا، فكرة زيادة عدد أجانب البطولة، سواء باعتماد مشاركة العدد كاملًا، أو تواجد 7 من أصل 8 على دكّة البدلاء، كما كان يحدث في موسم 2019".

مصادر "الرياضية": الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، يبحثان آلية زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى ثمانية لاعبين — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) November 14, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن يصدر القرار الرسمي بزيادة عدد أجانب الدوري السعودي للمحترفين في وقت قريب، وتحديد تاريخ العمل به، بداية من فترة الانتقالات الشتوية، أو مع انطلاقة الموسم المقبل.

وأوضحت أن "كلا من أندية الفيصلي والتعاون والرائد وضمك والفيحاء وأبها، يؤيدون قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب، بينما ترك الطائي والحزم والباطن، القرار في يد المسؤولين، مشددة على أن نادي الشباب يوافق على الاقتراح، ولكن بشرط حصول الفرق نفسها على الدعم المالي نفسه، أو الاستمرار على عدد اللاعبين أنفسهم، بينما رفض نادي الفتح".

يذكر أن الدوري السعودي، كان يعتمد على تواجد 4 لاعبين أجانب في كل فريق، قبل إصدار قرار في موسم 2017-2018، بزيادة العدد إلى ستة، ثم تم رفعه من جديد إلى سبعة في الموسم نفسه.

وتمت زيادة العدد مرة أخرى إلى ثمانية أجانب في موسم 2018- 2019، قبل أن يقلص في 2019- 2020، إلى سبعة، وأعقب ذلك قرار عام بالاستمرار على سبعة أجانب في كل فريق حتى عام 2022.