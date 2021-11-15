مانشستر يونايتد يحاول إقناع زين الدين زيدان بتدريب فريقه

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يحاول إقناع الفرنسي زين الدين زيدان بتدريب فريقه الأول لكرة القدم.

وذكرت الصحيفة في تقرير عن احتمال تولي زيدان مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد ، وأن إدارة النادي تعمل على إقناع المدرب الفرنسي بتولي مهام تدريب الفريق خلفا للنرويجي أول غونار.

وحقق "الشياطين الحمر" نتائج ضعيفة مع غونار إضافة إلى أدائه الضعيف، بحسب الصحيفة.

وتابعت: "في المقابل استطاع زيدان الفوز 3 مرات بدوري أبطال أوروبا ومرتين بالدوري الإسباني أثناء تدريبه لريال مدريد".

يذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان ترك تدريب ريال مدريد في مايو/ أيار الماضي.

ويصنف زيدان ضمن 3 مدراء فنيين استطاعوا الفوز بـ 3 ألقاب من دوري أبطال أوروبا، كما أنه قاد ريال مدريد للفوز ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في نفس الموسم لأول مرة منذ عام 1958.

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