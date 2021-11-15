منتخب الكونغو الديمقراطية يعلق على أزمة مباراة بنين في تصفيات كأس العالم 2022

قال المدرب العام لمنتخب الكونغو الديمقراطية محمود فايز، إن خطأ إداريًا تسبب في أزمة تغييرات الفريق خلال مباراته أمام منتخب بنين في تصفيات كأس العالم 2022.

وتابع: "كان ذلك نتيجة ارتباك الحكم أثناء إصابة لاعبين في فترة تغييرات"، بحسب خبر عن المباراة نشره موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الاثنين.

وتقدم منتخب بنين باحتجاج رسمي لـ "كاف" و"فيفا" عقب المباراة، التي شهدت أزمة بسبب أن "منتخب الكونغو أجرى 4 تغييرات في 4 فترات مختلفة بصورة مخالفة للقانون".

وقال محمود فايز: "منتخب الكونغو تواصل مع "كاف" و"فيفا"، وتم التأكد من أن موقفنا قانوني"، مضيفا: "ما حدث مخالفة إدارية لا تستوجب إعادة المباراة".

وتابع المدرب العام لمنتخب الكونغو: "موقف منتخبنا من التأهل لكأس العالم 2022 جيد للغاية".

وانتهت مباراة منتخبي الكونغو الديمقراطية وبنين، التي أقيمت أمس الأحد، بتقدم المنتخب الكونغولي بهدفين مقابل لا شيء لمنتخب بنين، ضمن مباريات الجولة الأخيرة بالمجموعة العاشرة.

وأصبح منتخب الكونغو الديمقراطية في صدارة المجموعة بـ 11 نقطة متقدما على منتخب بنين الذي أصبح في المركز الثاني بـ 10 نقاط.

وبهذه النتيجة يصبح الكونغو المنتخب رقم 5 بين المنتخبات الأفريقية التي تأهلت للمرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022، إلى جانب المغرب ومصر ومالي والسنغال.

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