أول سائق صيني ينافس في "فورمولا 1"

سيدافع جوانيو تشو عن ألوان فريق "ألفا روميو" الموسم المقبل ليصبح أول سائق من الصين ينافس في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات بعدما أعلن الفريق السويسري الذي تزوده "فيراري" بالمحركات عن التعاقد معه اليوم الثلاثاء.

ويعمل السائق البالغ عمره 22 عاما حاليا سائقا للتجارب في فريق "ألبين" المملوك لرينو وينافس أيضا في "فورمولا 2" حيث يحتل المركز الثاني في الترتيب العام قبل سباقين من النهاية في السعودية وأبوظبي.

وسيصبح تشو شريكا للسائق الفنلندي المخضرم فالتيري بوتاس الذي سينضم إلى "ألفا روميو" قادما من مرسيدس في تشكيلة جديدة تماما للفريق.

وقال تشو في بيان "حلمت منذ طفولتي بالصعود إلى أعلى مكانة في هذه الرياضة التي أعشقها والآن أصبح الحلم حقيقة".

"بعد أن أصبحت أول سائق من الصين على الإطلاق ينافس في "فورمولا 1" سطرت رياضة المحركات في الصين تاريخا جديدا".