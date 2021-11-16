بويرير يصف بيتر يان كأفضل ملاكم في العالم... والأخير يرد

وصف نجم الفنون القتالية المختلطة الأمريكي داستن بويرير، اليوم الثلاثاء، نظيره الروسي بيتر يان بأنه أفضل ملاكم في العالم حاليا.

وقال بويرير: "أعتقد أن أفضل ملاكم في العالم هو بيتر يان، أنا معجب بالأشياء التي يقوم بها بشكل جيد للغاية."

View this post on Instagram A post shared by Петр "No Mercy" Ян (@petr_yan)

رد يان على تعليق بويرير، وغرد على تويتر: "من الواضح أن بويرير يعرف الملاكمة أفضل من كونور مكجريجور".

في وقت سابق، قال الأيرلندي ماكجريجور إن إيان جيد في الملاكمة، لكنه كان سيخسر أمامه في قتال وجهاً لوجه، ورداً على ذلك اقترح يان أن يخوض مع الأيرلندي نزال ملاكمة علني.