هاري كين يحطم أرقاما قياسية صمدت لعقود

حقق هاري كين، نجم هجوم منتخب إنجلترا ونادي "توتنهام هوتسبرز"، أرقاما قياسية جديدة برفقة منتخب بلاده عقب الفوز على سان مارينو في تصفيات كأس العالم المزمع إقامتها في قطر 2022.

وفاز منتخب إنجلترا بـ 10 أهداف مقابل لا شيء على نظيره سان مارينو في المباراة التي جمعت بينهما، منذ قليل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وسجل هاري كين 4 أهداف من العشرة التي سجلها منتخب إنجلترا في مرمى نظيره سان مارينو، في بتصفيات كأس العالم.

وبدأت إنجلترا التهديف بشكل سريع في سان مارينو، حيث سجل كل من هاري ماجواير وبوكايو ساكا في الشباك قبل أن يُمنح كين فرصة تسجيل هدفه الأول من ركلة جزاء، بعد لمسة يد من دانتي روسي.

Harry Kane está ahora a cinco goles de adelantar a Wayne Rooney y convertirse en el máximo goleador de la historia de la selección inglesa. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️ pic.twitter.com/vROSFmjLER — El Tabloide Inglés (@Tabloide_Ingles) November 16, 2021

​وأصبح كين رابع لاعب يسجل ثلاثية لمنتخب إنجلترا في مباريات متتالية، بعد فيفيان وودوارد 1909، ديكسي دين 1927 وتومي تايلور 1957 حسبما ذكرت صحيفة "الدايلي ميل".

كما يعتبر هاري كين أول لاعب في تاريخ المنتخب الإنجليزي من ناحية تسجيل "سوبر هاتريك" أو (رباعية) في مباراة واحدة منذ إيان رايت 1993.

Gary Lineker congratulates Harry Kane on 'making 48 club' as star equals England goal tally https://t.co/z9PGs3lqEN — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 16, 2021

​كما يعتبر كين أول لاعب في تاريخ المنتخب الإنجليزي سجل 14 هدفا خلال سنة تقويمية واحدة أكثر.

وهنأ المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي غاري لينكر كين على تويتر، حيث غرد: "مرحبا بك بنادي الـ48"، في إشارة لمعدله التهديفي.

يذكر أن منتخب إنجلترا بفوزه اليوم على سان مارينو يكون قد حسم تأهله إلى بطولة كأس العالم قطر 2022 بشكل رسمي.

وأثنى إيان رايت وروي كين على قائد منتخب "الأسود الثلاثة"، وقال رايت خلال الشوط الأول: "نحن نتحدث عن هداف من فئة النخبة".

وقبل المباراة، سجل كين 12 هدفًا هذا العام حيث عادل مجموع أهداف جورج هيلسدون في عام 1908 وديكسي دين في عام 1927.