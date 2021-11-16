طارق السيد: أتمنى ألا تكون هناك مواجهة بين منتخب مصر والجزائر

قال نجم الزمالك السابق طارق السيد، إنه يتمنى ألا تكون هناك مواجهة بين منتخب مصر والمنتخب الجزائري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية في خبر عن تصفيات كأس العالم ، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن طارق السيد تحدث عن رؤيته الفنية لمباراة منتخب مصر مع منتخب الجابون في تصفيات كأس العالم، التي تقام مساء اليوم.

ويلتقي منتخب مصر مع الجابون، اليوم على استاد الجيش في برج العرب، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأوضح طارق السيد: "على الرغم من ضمان التأهل للمونديال فإن منتخب مصر يحتاج إلى الفوز على الجابون من أجل الحفاظ على حظوظنا في التصنيف الأول.

وتابع: "أتمنى أن تبتعد مصر عن مواجهة الجزائر أو المغرب أو السنغال كما أتمنى أن تكون القرعة مع منتخبات في التصنيف الثاني حتى تكون مهمتنا في التأهل سهلة".

وأضاف: "لكن المنتخب الذي يرغب في التأهل لكأس العالم يجب عليه أن يفوز على أي منافس".

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