لا تتناول مع كريستيانو رونالدو الغداء... هذا ما تجده

ونصح إيفرا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية ، الجميع بعدم تناول الغداء مع رونالدو، مؤكدا أن من يفعل ذلك لن يأكل السلطة والدجاج، ولن يشرب المشروبات الغازية، بل الماء فقط".

وأكد اللاعب الفرنسي حرص رونالدو على التدريب يوميا، وكان يظل على أرض الملعب بعد مغادرة جميع اللاعبين، ويتمرن مرتين أحيانا، مشيرا إلى أن "صديقه رونالدو شخص كريم للغاية ولطيف، إلا أن الناس لا يرون هذه الصفات".

وكان نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أعلن مؤخرا، نبأ سعيدا لمحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر رونالدو، على حسابه الرسمي في إنستغرام، صورة له برفقة صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، وبيده صورة لنتيجة الفحص بالأشعة السينية.

وكتب رونالدو تعليقا على الصورة: "يسعدني الإعلان عن انتظارنا توأما. قلوبنا مغمورة بالحب، ولا يمكننا الانتظار لرؤيتكما".

وقالت "صحيفة ذا صن" البريطانية إن رودريغيز، البالغة من العمر 27 عاما، حامل في شهرها الثالث. وأضافت الصحيفة أن لدى رونالدو حاليا 4 أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 11 عاما، كذلك التوأم إيفا وماتيو (4 أعوام) وألانا مارتينا (3 سنوات)، التي أنجبتها له جورجينا.

وذكرت الصحيفة أن رونالدو كان قد أعلن في 2017، أنه يريد إنجاب 7 أطفال، فيما قالت جورجينا، العام الماضي، إنها تريد إنجاب أطفال كثيرين لأن رغبتها في الأمومة أقوى من أي شيء آخر.