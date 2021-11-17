قضية حارسة المرمى الإيرانية تثير ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي

وكان الاتحاد الآسيوي قد أوضح في بيانه، إن "نتائج التحقق أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى".
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ حمل عنوان "زهرة قدي" ليتصدر المواقع، ردا على حملات التنمر التي طالت اللاعبة.
قالت إحدى المغردات "ما تتعرض له زهرة قدي يفوق قدرة الإنسان على الاحتمال. كل الحب لها ولكل امرأة تتعرض يومياً للتنمر والعنف والأذية تحت كل المسميات المجتمعية المقيتة".
ما تتعرض له #زهرة_قدي يفوق قدرة الإنسان على الاحتمال. كل الحب لها ولكل امرأة تتعرض يومياً للتنمر والعنف والأذية تحت كل المسميات المجتمعية المقيتة pic.twitter.com/lh5VCaJNBc— Carmen Joukhadar كارمن جوخَدار (@CarmenJoukhadar) November 15, 2021
وعلقت مغردة أخرى: "ماذا لو كانت غير إيرانية؟ لو كانت زهرة قدي غير إيرانية لتضامن معها العالم بأسره!وتساءلت أين المنظمات الدولية لحقوق المرأة من هذا التنمر السفيه على خصوصيتها!!".
1 woman in a cabinet of 24— Larissa Aoun (@LarissaAounSky) November 15, 2021
6 women in a Parliament of 128
0 women in national dialogues or crucial negotiations
50% of the population is excluded #themissingpeace #مش_حرف_ناقص https://t.co/p2jaCcScIf
وعلق الحساب الرسمي لموقع "درج": "مرة جديدة، تجد فتيات ونساء أنفسهن أسيرات لموقف تقليدي ذكوري من مظهرهن، هذا ما حصل مع اللاعبة الإيرانية "زهرة قدي" التي تلعب في المنتخب الإيراني للنساء لكرة القدم، بعدما شكك الاتحاد الأردني بأن تكون أنثى".
مرة جديدة، تجد فتيات ونساء أنفسهن أسيرات لموقف تقليدي ذكوري من مظهرهن.— Daraj درج (@Daraj_media) November 15, 2021
هذا ما حصل مع اللاعبة الإيرانية "زهرة قدي" التي تلعب في المنتخب الإيراني للنساء لكرة القدم، بعدما شكك الاتحاد الأردني بأن تكون أنثى. pic.twitter.com/mAsm3T1NNP
وأثارت حارسة مرمى إيران جدلا كبيرا خلال مواجهة منتخب الأردن في التصفيات، حيث بدت وكأنها أقرب لرجل وليست سيدة، خاصة بعدما ظهر جزء كبير من شعرها الذي كان أشبه بشعر الرجال.
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