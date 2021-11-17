قضية حارسة المرمى الإيرانية تثير ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتائج التحقق من الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الأردني لكرة القدم، حول جنس حارس مرمى المنتخب الإيراني للسيدات، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل متباينة حول الواقعة.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أوضح في بيانه، إن "نتائج التحقق أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ حمل عنوان "زهرة قدي" ليتصدر المواقع، ردا على حملات التنمر التي طالت اللاعبة.

قالت إحدى المغردات "ما تتعرض له زهرة قدي يفوق قدرة الإنسان على الاحتمال. كل الحب لها ولكل امرأة تتعرض يومياً للتنمر والعنف والأذية تحت كل المسميات المجتمعية المقيتة".

ما تتعرض له #زهرة_قدي يفوق قدرة الإنسان على الاحتمال. كل الحب لها ولكل امرأة تتعرض يومياً للتنمر والعنف والأذية تحت كل المسميات المجتمعية المقيتة pic.twitter.com/lh5VCaJNBc — Carmen Joukhadar كارمن جوخَدار (@CarmenJoukhadar) November 15, 2021

​وعلقت مغردة أخرى: "ماذا لو كانت غير إيرانية؟ ‏لو كانت ‎زهرة قدي غير إيرانية لتضامن معها العالم بأسره!وتساءلت أين المنظمات الدولية لحقوق المرأة من هذا التنمر السفيه على خصوصيتها!!".

1 woman in a cabinet of 24

6 women in a Parliament of 128

0 women in national dialogues or crucial negotiations

50% of the population is excluded #themissingpeace #مش_حرف_ناقص https://t.co/p2jaCcScIf — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) November 15, 2021

​وعلق الحساب الرسمي لموقع "درج": "مرة جديدة، تجد فتيات ونساء أنفسهن أسيرات لموقف تقليدي ذكوري من مظهرهن، هذا ما حصل مع اللاعبة الإيرانية "زهرة قدي" التي تلعب في المنتخب الإيراني للنساء لكرة القدم، بعدما شكك الاتحاد الأردني بأن تكون أنثى".

مرة جديدة، تجد فتيات ونساء أنفسهن أسيرات لموقف تقليدي ذكوري من مظهرهن.



هذا ما حصل مع اللاعبة الإيرانية "زهرة قدي" التي تلعب في المنتخب الإيراني للنساء لكرة القدم، بعدما شكك الاتحاد الأردني بأن تكون أنثى. pic.twitter.com/mAsm3T1NNP — Daraj درج (@Daraj_media) November 15, 2021

​وأثارت حارسة مرمى إيران جدلا كبيرا خلال مواجهة منتخب الأردن في التصفيات، حيث بدت وكأنها أقرب لرجل وليست سيدة، خاصة بعدما ظهر جزء كبير من شعرها الذي كان أشبه بشعر الرجال.