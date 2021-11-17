مبابي ينفرد برقم قياسي جديد في منتخب فرنسا

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن انفراد الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، برقم قياسي جديد، في منتخب فرنسا.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن مبابي انفرد بالرقم القياسي في تسجيل الأهداف، متفوقا على زملائه في المنتخب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي، البالغ من العمر 23 عامًا، أصبح أصغر لاعب يسجل 23 هدفا مع المنتخب الفرنسي.

جاء ذلك بعدما قاد مبابي المنتخب الفرنسي، إلى الفوز على منتخب كازاخستان بثمانية أهداف مقابل لا شيء، في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسجل مبابي في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، 4 أهداف بمفرده، الأمر الذي رفع رصيده إلى 23 هدفًا بقميص الديوك.

ونجح مبابي في التفوق على ديفيد تريزيجيه، وتيري هنري، وكريم بنزيما، في المعدل التهديفي، حيث أصبح أول لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف، وهو هذا العمر.