القضاء المصري يؤيد قرار وقف انتخابات الزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر تأييد قرار وقف انتخابات مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك، والذي أصدرته لجنة إدارة النادي في وقت سابق.

وكان أحد المرشحين المحتملين لرئاسة نادي الزمالك قد تقدم بدعوى لإلغاء هذا القرار وإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي في الـ 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحسب خبر عن انتخابات الزمالك لصحيفة "الشروق" المصرية، اليوم الأربعاء.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري حددت، اليوم الأربعاء، موعد الحكم في دعوى بطلان وقف انتخابات نادي الزمالك.

وكان من المقرر إجراء انتخابات الزمالك وفقا لقرار اللجنة في 19 نوفمبر، قبل أن يتم تعديله بقرار جديد يقضي بوقف الانتخابات بناء على طلب من مديرية الشباب والرياضة.

وقالت اللجنة المسؤولة عن إدارة الزمالك إن مديرية الشباب والرياضة طالبت بفحص طلبات المرشحين للانتخابات قبل إجرائها.

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