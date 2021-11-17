"فورمولا 1" تدافع عن إقامة السباقات في قطر والسعودية

نشرت صحيفة "الانديبندنت" البريطانية، مقالا أشارت فيه إلى أن الرئيس التنفيذي لـ"فورمولا 1" ستيفانو دومينيكالي، يدافع عن قرار استضافة السباقات في قطر والمملكة العربية السعودية، على الرغم من الانتقادات لسجلات الدول الخليجية في مجال حقوق الإنسان.

وأشرف مدير فريق فيراري السابق تشيس على اتفاقية العقود مع كلا البلدين والتي ستشهد استضافتهما لأحداث الجائزة الكبرى لمدة عقد على الأقل.

Formula 1 defends hosting races in Qatar and Saudi Arabia after human rights criticism https://t.co/cd7Z1JIbAA pic.twitter.com/fvVphnQv4F — SPORTS CIRCUS INT. (@SPORTSCIRCUSINT) November 17, 2021

​يُقام أول السباقات في عطلة نهاية الأسبوع الحالي في قطر، وستقام على حلبة لوسيل التي افتتحت في عام 2004، ستتبعها المملكة العربية السعودية بعد أسبوعين بسباق في حلبة مؤقتة تم بناؤها على ساحل مدينة جدة على البحر الأحمر، قبل إنشاء موقع دائم لهذا الغرض في السنوات المقبلة.

يعتقد دومينيكالي أن وجود الـ"فورمولا 1" في دول الخليج هو فرصة لهم لإحراز تقدم كبير، وقال: "مثل هذا التغيير المهم لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، إنه تغيير ثقافي سيستغرق وقتًا. لكن التوقيت سيتسارع بسبب حقيقة وجود أحداث كبيرة. وستلعب الـ"فورمولا 1" دورًا مهمًا في هذا الصدد"، بحسب ما ذكرت صحيفة "independent" البريطانية.

وأضاف: "إذا نظرت بطريقة عملية إلى ما يفعلونه، من حيث النساء على سبيل المثال، فلديهم نساء في مناصب بارزة، إنهم يعملون ويحترمون القوانين".

وتابع: "لا أعتقد أن إغلاق البلدان والقول إننا لا نريد أن نكون هناك سيساعد الوضع على التحسن. في الواقع سيكون العكس. هذا لا يعني أن كل شيء على ما يرام، ولكن من المؤكد أن ما نقوم به وما نوقعه يسير في الاتجاه الصحيح".