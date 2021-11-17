نبأ غير سار للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

أعلن نادي الزمالك المصري عن تعرض نجم الفريق لإصابة بكدمة في القدم، وبالتالي لن يلتحق بمباراة الإسماعيلي في الدوري المصري، يوم الجمعة المقبل.

وقال النادي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم سيجري بعض التدريبات العلاجية عقب عودته من معسكر المنتخب المصري الأخير.

وحسب تقارير صحفية، لم يتعافَ فتوح من الكدمة التي تعرض لها في الجانب الأيمن لركبته خلال مباراة منتخب مصر ضد أنغولا وبالتالي هناك صعوبة في لحاقه بمباراة الإسماعيلي الهامة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

ويلاقي الزمالك، فريق الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش (17:30 بتوقيت القاهرة).

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