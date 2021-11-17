نبأ غير سار للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

وقال النادي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم سيجري بعض التدريبات العلاجية عقب عودته من معسكر المنتخب المصري الأخير.
📋| قائمة فريقنا⚽️🏹 لمواجهة الإسماعيلي ، يوم الجمعة بالجولة 4️⃣ لمسابقة الدوري المصري الممتاز.— Zamalek SC (@ZSCOfficial) November 17, 2021
#CHAMP13NS | #Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/qSR8c4xsC4
وحسب تقارير صحفية، لم يتعافَ فتوح من الكدمة التي تعرض لها في الجانب الأيمن لركبته خلال مباراة منتخب مصر ضد أنغولا وبالتالي هناك صعوبة في لحاقه بمباراة الإسماعيلي الهامة.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.
ويلاقي الزمالك، فريق الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش (17:30 بتوقيت القاهرة).
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