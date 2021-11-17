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    كأس العالم لكرة القدم

    "هناك تحيز صارخ"... جنوب أفريقيا تطلب من "فيفا" إعادة مباراتها الحاسمة أمام غانا

    © Sputnik . Sergey Guneev
    رياضة
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    طالبت جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، بإعادة مباراتها الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2022 ضد غانا، وقالت إن المباراة التي خسرتها شهدت تحيزا صارخا من قبل الحكام.

    وقال رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم داني جوردان في مؤتمر صحفي: "فيفا يتحمل مسؤولية حماية نزاهة جميع مسابقاته"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

    الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وخسرت جنوب أفريقيا المباراة الحاسمة للتأهل من المجموعة السابعة إلى المرحلة النهائية من التصفيات، بنتيجة 1-0 أمام منتخب غانا، الذي سجل هدفه الوحيد من ركلة جزاء متنازع عليها.

    طلب اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم من الحكم المتقاعد أيس نكوبو مراجعة تسجيلات الفيديو للمباراة، والذي قال إن تحليله أظهر أن 90.9% من القرارات غير الصحيحة كانت ضد جنوب أفريقيا.

    وأوضح نكوبو بالقول: "نتفق على أن الأمر لا يتعلق بتوقيع عقوبة. استنتاجي المستقل هو أن الحكم في هذه المباراة كان متحيزا بشكل صارخ ضد جنوب أفريقيا".

    فيما قال هوغو بروس، المدير الفني للمنتخب الجنوب أفريقيا، إن هذه القضية تجاوزت الإحباطات الروتينية مع الحكام في المباريات، مضيفا: "هنا، بعد المباراة، كنت أكثر اقتناعا بأن الحكم ضدنا".

    أنهى منتخبا غانا وجنوب أفريقيا منافسات المجموعة بالتساوي في النقاط وفارق الأهداف، لكن فاز النجوم السوداء لأنهم سجلوا سبعة أهداف، مقابل 6 لصالح البافانا بافانا".

    في تصفيات كأس العالم 2018، ساعدت ركلة جزاء خاطئة جنوب أفريقيا على هزيمة السنغال، التي قبل "فيفا" طلبها لاحقا بإعادة المباراة، حيث فازت  بها لتبلغ نهائيات البطولة في روسيا.

    طالع أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك

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