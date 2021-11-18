صحيفة تكشف أرباح رونالدو من مسيرته الكروية وصافي ثروته

وقالت " صحيفة ماركا " الإسبانية، في تقرير لها، إن رونالدو تخطى حاجز المليار دولار في أرباحه المهنية بالعام 2020، مشيرة إلى أن قيمة ثروته الصافية من أكتوبر/تشرين الأول 2021 وصلت لـ500 مليون دولار.

وحقق "الدون" ثروته منذ بداية مشواره في ملاعب الكرة مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي وهو في عمر السابعة عشر، ومرورا بأندية مثل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، وساهم فوزه بالكرة الذهبية وإنجازاته الكورية في جنيه أرباحا كبيرة من الترويج للعديد من العلامات التجارية.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو لديه 366 مليون متابع على "إنستغرام"، و95.4 مليون على "تويتر"، مشيرة إلى أن متابعة الملايين له على مواقع التواصل الاجتماعي عززت أرباحه السنوية بمبلغ إضافي قدره 45 مليون دولار.

وفي عالم الأعمال، أسس رونالدو إمبراطورية فندقية تديرها مجموعة Pestana CR7، كما وسع نطاق أعماله، في عام 2019، بافتتاح عيادة لزراعة الشعر في ماربيا الإسبانية، ومن ثم التوسع في العديد من المدن الأخرى في كل من البرتغال وإسبانيا، الأمر الذي جعله يحقق 114 مليون دولار سنويا.