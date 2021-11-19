رينارد: عقدي يتجدد تلقائيا بتأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2022

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتجدد تلقائيًا، في حال تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقال رينارد ردا على سؤال لصحيفة "الرياضية" في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، إنه "تم التنسيق مع لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين بخصوص لعب المباراتين المؤجلتين للهلال والنصر خلال فترة التوقف بسبب كأس العرب التي ستجرى خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2021، حتى لا يتعرض اللاعبون للضغط قبل استئناف تصفيات كأس العالم في شهر يناير المقبل".

واكتفى بقوله "التركيز مُنصب حاليا على مرحلة التصفيات".

وتعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع رينارد، في يوليو 2019، وحتى الآن، يحقق المنتخب السعودي نتائج مميزة تحت قيادته، ويقترب من التأهل للمونديال.

في غضون ذلك، أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، قائمة الأخضر المشاركة في كأس العرب فيفا 2021 التي تقام في قطر.

وقال رينارد، إن "المنتخب السعودي لن يشارك بالمنتخب الأول في بطولة كأس العرب فيفا 2021 في قطر"، مشيرا إلى أن مباريات الهلال والنصر المؤجلة في الدوري السعودي ستقام خلال إقامة بطولة كأس العرب.

وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ذكر الخميس الماضي، أن الاختيار الأقرب هو مشاركة منتخب وطني سعودي يمزج بين عناصر من الفريق الأول والمنتخب الأولمبي، مع منح راحة سلبية للاعبين الذين خاضوا عددا كبيرا من المباريات، بدعوى أنها فرصة لتخفيف الضغط عنهم.

🦅⚪🟢 | 23 لاعبًا لقائمة المنتخب الوطني، للمشاركة في ⁧كأس العرب⁩ فيفا قطر 2021 🏆



⁧#معاك_يالأخضر⁩ 🇸🇦 pic.twitter.com/U70Q8oV2cG — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 18, 2021

وتنطلق كأس العرب فيفا 2021 بمشاركة 16 منتخبا في الفترة بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتقام البطولة لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).