"كاف" يصدر بيانا بشأن قرعة الدور النهائي لتصفيات كأس العالم 2022

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، بيانا بشأن موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

وجاء في بيان "كاف" الذي نشر عبر موقعه الإلكتروني، أن الإعلان سيأتي بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأسبوع المقبل في القاهرة.

وأضاف أن اجتماع اللجنة التنفيذية سيعقد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عشية الجمعية العامة غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي تقام أيضا في القاهرة يوم الجمعة 26 نوفمبر الجاري.

وأوضح أنه سيتم تصنيف المنتخبات وفقا لتصنيف "فيفا".

وكانت مصادر من "كاف" قد كشفت في وقت سابق أن "فيفا" استقر على يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا لإقامة قرعة الدور النهائي لتصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا.

وتأهلت إلى الدور النهائي كل من منتخبات مصر والسنغال والمغرب ومالي والكونغو الديموقراطية وغانا والجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون.

وجاء في التصنيف الأول: السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا وتونس.

بينما التصنيف الثاني يضم كل من مصر ومالي وغانا والكونغو الديمقراطية والكاميرون.

يشار إلى أن 5 منتخبات أفريقية سوف تنال شرف المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر التي ستقام في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.