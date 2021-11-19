لأول مرة في تاريخ التزحلق على الجليد... روسية تنجح بأداء 4 دورات في قفزة واحدة... فيديو

حققت الروسية أديليا بيتروسيان، إنجازا تاريخيا برياضة التزحلق على الجليد بعد قيامها في الدوران حول نفسها 4 مرات خلال وثبة واحدة.

ونفذت صاحبة الـ14 عاما هذه الحركة خلال مشاركتها ببطولة روسيا للتزحلق الفني على الجليد المقامة حاليا في مدينة بيرم.

Российская фигуристка Аделия Петросян стала первой в истории, исполнившей четверной риттбергер pic.twitter.com/A7FJRDZCvb — Наталья Рамазана 🇷🇺 (@NatRamasana) November 19, 2021

لتصنع تاريخا جديدا في هذه الرياضة حيث لم يسبق وأن تمكن أحد قبلها من تحقيق إنجاز كهذا في هذه الرياضة.

ولم تشفع هذه الحركة لبيتروسيان من أجل الفوز بالمركز الأول حيث حصلت على 147.15 نقطة لتحتل المركز الثاني.