مدرب "مانشستر يونايتد" يتحدث عن مصيره بعد الهزائم المتتالية للفريق

كشف مدرب فريق "مانشستر يونايتد"، أولي جونار سولشار، اليوم الجمعة، عن مصيره ومستقبله بعد ‏تعرض فريقه لهزائم متتالية خلال الفترة الماضية.‏

وأكد سولشار في تصريحات للصحفيين أنه "يشعر بالأمان"، وذلك بعد أن ذكرت تقارير بريطانية الأسبوع الحالي أن مجلس إدارة الفريق يبحث عن بديل له، وفقا لوكالة "رويترز".

وأشار سولشار إلى أنه أجرى اتصالات دائمة مع مسؤولي النادي خلال الأسبوعين الماضيين، وأن الفريق الذي يحتل المركز السادس عازم على العودة للطريق الصحيح اعتبارا من مباراة الغد السبت، ضد فريق واتفورد.

وقال: "حين تخسر مباراة تشعر بخيبة أمل وتتعرض لضغوط، لكننا نناقش مشاكلنا بصراحة وشفافية، هناك مباراة مهمة تنتظرنا، وكانت التدريبات جيدة جدا خلال الأسبوع".

وردا على سؤال إذا كان يشعر بالأمان في منصبه، قال سولشار: "يعمل اللاعبون وكذلك الطاقم الفني وأنا شخصيا ومجلس الإدارة بكل جد من أجل هدف واحد، وهو تحقيق نتائج أفضل".

وأردف المدرب النرويجي أن "الجماهير لا تزال تساند الفريق، لقد ساندت الفريق كثيرا خلال فترة إعادة البناء".

وتأخر فريق مانشستر يونايتد بفارق 9 نقاط عن تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما أنه تعرض لهزيمة قاسية بخماسية أمام فريق ليفربول، وكذلك لخسارة في مباراة القمة أمام مانشستر سيتي.

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