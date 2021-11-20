ميسي يحرز هدفه الأول في الدوري الفرنسي بعد مرور 14 جولة... فيديو

افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم السبت عداده من الأهداف في الدوري الفرنسي مع نادي "باريس سان جيرمان" بعد مرور 14 جولة.

وهز ميسي شباك نادي "نانت" بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لكن راندال كولو مواني أدرك التعادل لنانت قبل أن يهز زميله دينيس أبياه شباكه بالخطأ، لتتنهي المبارة بتفوق النادي العاصمي 3-1.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 37 نقطة من 14 مباراة قبل أن يخرج لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وكان ميسي قد أحرز ثلاثة أهداف مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال منذ انضمامه قادما من برشلونة مطلع الموسم الحالي لكنه عجز عن هز الشباك في خمس مباريات في الدوري قبل أن ينجح اليوم.