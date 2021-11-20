أهداف ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي... فيديو

استطاع فريق ليفربول تحقيق انتصار حاسم على منافسه أرسنال في المرحلة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

واستطاع الريدز الفوز على أرسنال (4 - 0) مستعيدا انتصاراته في الدوري الإنجليزي.

وأصبح رصيد ليفربول 25 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف تشيلسي ومتقدما على مانشستر سيتي بنقطتين، وبعد هذه النتيجة أصبح رصيد أرسنال 20 نقطة.

واستطاع ليفربول الفوز بهدف السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني سجل الريدز أهدافه الثلاثة الأخرى عن طريق دييجو جوتا ومحمد صلاح وتاكومي منامينو، خلال الدقائق 52 و73 و77.

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