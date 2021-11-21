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    كأس العالم بكرة القدم

    عام على انطلاق منافسات أول مونديال لكرة القدم في العالم العربي

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    رياضة
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    أكد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، حسن الذوادي، على أن قطر ستنظم نسخة استثنائية من كأس العالم، لتكون نموذجا يحتذى به في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ومنصة لتعريف العالم بالمنطقة وثقافتها، ليستمتع الجميع بتجربة غير مسبوقة.

    وبمناسبة بدء العد التنازلي، اليوم الأحد، لعام واحد على انطلاق منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، أضاف الذوادي: "سعداء بالاقتراب أكثر من استضافة أول نسخة من مونديال كرة القدم في العالم العربي والشرق الأوسط. ونواصل العمل وفق الخطط المقررة لتنظيم بطولة تاريخية ستعزز من مكانة قطر على خارطة الأحداث الرياضية الكبرى".

    مشيرا إلى أن البطولة ستضع معايير تنموية جديدة في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية، مؤكداً على ثقته أن مونديال قطر سيبقى حاضراً في الذاكرة لأعوام طويلة، باعتباره نسخة مستدامة تسهم في تحقيق تغيير إيجابي على مستوى الأفراد والمجتمعات في قطر وغيرها، كما سيتيح الفرصة للمشجعين من أنحاء العالم للتعرف عن قرب على قطر والمنطقة والثقافة العربية الأصيلة.

    ملعب أحمد بن علي
    © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
    ملعب أحمد بن علي، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر2022 بسعة 40 ألف متفرج

    وحول إستقبال قطر للمشجعين من حول العالم خلال فترة المونديال، قال الذوادي: "بعد عام من الآن سنرحب بزوار قطر القادمين من كافة أرجاء العالم، لنقدم لهم تجربة فريدة تفوق توقعاتهم"، لافتاً إلى أن بدء العد العكسي لعام واحد على انطلاق منافسات البطولة المرتقبة يشكل مرحلة هامة في تاريخ قطر كدولة مستضيفة للمونديال الكروي الذي سيترك إرثاً مستداماً في قطر وخارجها. 

    وتابع: "لقد حققنا العديد من الإنجازات التي تدعونا للفخر بعد سنوات من العمل الجاد، كما أصبحنا أقرب من أي وقت مضى من تنظيم أول نسخة من كأس العالم في المنطقة، والتي ستترك إرثاً قيماً يعود بالنفع على قطر والمنطقة والعالم لأعوام قادمة."

    هذا وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السيد جياني إنفانتينو، أن مشجعي كرة القدم على موعد بعد عام من الآن مع تجربة مشوقة يترقبها الجميع بشغف كبير، والاستمتاع بحضور منافسات البطولة في مرافق رياضية فائقة التطور. 

    مضيفا "نتطلع جميعاً لانطلاق أول نسخة من بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي، ولا شك أن هذا المهرجان الرياضي الفريد سيغمر عشاق كرة القدم بسعادة من نوع خاص، مع مرافق عالمية المستوى في انتظارهم، ومن بينها ثمانية استادات مشيدة وفق أحدث المعايير العالمية، والتي ستترك انطباعاً دائماً لدى زوار قطر العام المقبل."

    وأشار إنفانتينو إلى هذه البطولة ستقوم بجمع الشعوب من كافة الثقافات معاً في مكان واحد، لتكون بمثابة ملتقى يجمع الشعوب للاحتفاء بكرة القدم، باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية في العالم، والتي توحد الجميع وتتجاوز الاختلافات بكافة أشكالها."  

    وأشاد إنفانتينو بتحضيرات قطر لاستضافة المشجعين من جميع أرجاء العالم، قائلا: "حققت قطر إنجازات فاقت التوقعات على الطريق نحو 2022، وتتأهب للترحيب بالمشجعين من شتى دول العالم، كما تواصل الارتقاء بالعمليات التشغيلية واتخاذ خطوات جادة لإجراء مزيد من التحسينات في العديد من المجالات." 

    يشار إلى أن منافسات مونديال قطر ستنطلق في 21 نوفمبر/نشرين الثاني من العام المقبل، في استاد "البيت"، والذي سيشهد أول مباراة على أرضه نهاية الشهر الجاري بين منتخبي قطر والبحرين في أول أيام منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021 .

    ومن المقرر الإعلان عن جاهزية استاد لوسيل، مطلع العام المقبل، ليكتمل بذلك عقد الاستادات الثمانية المستضيفة لمنافسات المونديال الكروي المرتقب. 

    لمزيد من المعلومات والحقائق والأرقام حول كأس العالم قطر 2022؛ يرجى زيارة: qatar2022.qa/ar.

    انظر أيضا:

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