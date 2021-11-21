محمد صلاح يفاجئ طلاب مدرسة مصرية بزيارة افتراضية...فيديو

فاجأ نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، طلاب مدرسة مصرية من خلال زيارة افتراضية عبر الإنترنت.

ونشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مقطعا مصورا، قالت فيه إنه مقابلة للنجم المصري مع طلاب صف في إحدى المدارس المصرية.

وظهر في المقطع المصور أستاذ الفصل الدراسي وهو يطرح سؤالا على تلامذته حول معرفة المفاجأة التي قام بتحضيرها لهم، ليقوم بالتواصل عبر الإنترنت مع النجم المصري.

ظهرت علامات الدهشة على وجوه الطلاب، لبياشروا بطرح أسئلة على النجم.

That moment when one of the best players in the world surprises students in Egypt 😍 👇



Thank you @MoSalah for standing up and saying that education matters 🙏 @UNHCREgypt @VodafoneFdn pic.twitter.com/QnVW2wXgH5 — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) November 18, 2021

وضم الفصل الدراسي طلابا من سوريا واليمن، حيث وجهت له طالبة يمنية سؤالا حول الشيء الذي يحبه بعد كرة القدم، ليجيبها قائلا: "أن أحب عائلتي قبل الكرة".

وقام أحد الطلبة بطرح سؤال حول وجهته المقبلة بعد ناديه ليفربول، فأجاب، قائلا: "هل عملت بالصحافة؟ لا أعرف حاليا. أركز حاليا مع الفريق ومع المنتخب من أجل مبارايات كأس العالم".

ووجّه صلاح نصيحة للطلاب بالاهتمام بالتعليم لأنه سيصنع فريقا له في المستقبل.