لاعب إسرائيلي يتسبب في اعتزال بطل الجودو الجزائري

أعلن فتحي نورين، بطل الجودو الجزائري، اعتزاله بشكل نهائي، بعد توقيفه عن اللعب عشر سنوات.

وقال فتحي نورين في تصريحات لموقع "صدى البلد" إنه قرر الاعتزال، بعد قرار توقيفه، موضحا أنه سيخوض العمل في مجال التدريب.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية عاقبت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، المصارع الجزائري بسبب انسحابه من مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول في أولمبياد "طوكيو 2022".

وحرمت اللجنة نورين ومدربه عمار بن يخلف، من جميع المنافسات الرسمية لمدة عشر سنوات.

وأكد المصارع الجزائري إنه لن يتوقف أبدا عن نصرة القضية الفلسطينية مهما حدث.

وعقب انسحابه من مواجهة اللاعب الإسرائيلي، تلقى فتحي نورين دعما شعبيا عربيا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترى الاتحادات الرياضية الدولية أن رفض مواجهة لاعب بسبب جنسيته خلطا بين السياسية والرياضة.