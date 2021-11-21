ريال مدريد يوافق على بيع 4 لاعبين مهمين في ميركاتو الشتوي لهذا السبب

خرج 4 لاعبين من حسابات مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، وهذا يعني بحسب ما نشره الإعلام الرياضي الإسباني أن النادي وافق على بيعهم رسميا في الانتقالات الشتوية المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل، أو ما يسمى بميركاتو الشتاء.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الواسعة الانتشار في إسبانيا، فإن ريال مدريد أخطر الرباعي إيدين هازارد وغاريث بيل وإيسكو ومارسيلو، بالموافقة على رحيلهم خلال انتقالات يناير، بعد مناقشة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، حول هذا الملف.

ولم يعد هازارد وبيل وإيسكو ومارسيلو أصحاب مراكز أساسية في تشكيل ريال مدريد، لوجود عدد من اللاعبين اكتسبوا ثقة مدربهم لكونهم أكثر جاهزية في مراكزهم.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة غرناطة، اليوم الأحد، على ملعب "لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الإسباني "ليغا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا، برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن إشبيلية وسوسيداد، مع مباراة مؤجلة.