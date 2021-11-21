سمية الخشاب تهاجم مدرب مانشستر يونايتد بعد هزيمته الأخيرة

هاجمت الفنانة المصرية سمية الخشاب، مدرب نادي مانشستير يونايتد الإنجليزي بعد هزيمته بنتيجة 4-1 أمام نادي واتفورد.

وقالت الخشاب في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، تعليقا على اجتماع طارئ عقب الخسارة: "باي باي سولشاير ربنا يكفيك شر كيد النسا".

باي باي سولشاير، ربنا يكفيك شر كيد النسا 😉 — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) November 20, 2021

هذا وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن إقالة مدربه النرويجي، أولي غونار سولشاير، من تدريب الفريق.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

ونشر الفريق الإنجليزي بيانا على موقعه الرسمي، معلنا ترك النرويجي لمنصبه كمدير فني.

وجاء في البيان: "سيظل أولي دائما أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب. على الرغم من أن الأسابيع القليلة الماضية كانت مخيبة للآمال، إلا أنه لا ينبغي لها أن تحجب كل العمل الذي قام به خلال السنوات الثلاث الماضية لإعادة بناء أسس النجاح على المدى الطويل. يغادر أولي مع خالص شكرنا لجهوده الدؤوبة كمدير وأطيب تمنياتنا للمستقبل. سيظل مكانه في تاريخ النادي آمنا دائما، ليس فقط لقصته كلاعب، ولكن كرجل رائع ومدير قدم لنا العديد من اللحظات الرائعة. سيتم الترحيب به إلى الأبد في أولد ترافورد كجزء من عائلة مانشستر يونايتد. سيتولى مايكل كاريك الآن مسؤولية الفريق للمباريات القادمة، بينما يتطلع النادي إلى تعيين مدير مؤقت حتى نهاية الموسم".

هذا وجاءت إقالة النرويجي بعد سلسلة من النتائج المخيبة لـ"الشياطين الحمر" وبعد خسارتهم يوم أمس السبت برباعية أمام واتفورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ17 نقطة جمعها من 12 مرحلة من عمر الدوري.