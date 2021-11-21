ليس زيدان... الكشف عن المدرب الذي يدعمه رونالدو لقيادة مانشستر يونايتد

كشفت وسائل إعلام عالمية عن المدرب الذي يدعمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لقيادة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن "كريستيانو رونالدو، يدعم مدرب منتخب إسبانيا الحالي، لويس إنريكي، لقيادة الفريق الأحمر"، مشيرة إلى أن رونالدو يعتقد أن الإسباني هو المدرب المناسب لنجاح مانشستر يونايتد وتمكنه من التنافس مع ليفربول، ومانشستر سيتي، وتشيلسي.

🚨 | Cristiano Ronaldo is keen for the current Spain boss Luis Enrique to take over at Old Trafford pic.twitter.com/7sMe8zpsnp — Football Daily (@footballdaily) November 21, 2021

وفاز إنريكي مع برشلونة بالثلاثية في عام 2015 وصعد مع منتخب إسبانيا إلى نهائيات كأس العالم بجانب الوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية ونصف نهائي يورو 2020.

وأعلن مانشستر يونايتد، في وقت سابق اليوم الأحد، عن إقالة المدرب النرويجي من منصبه بعد الخسارة الثانية على التوالي أمام واتفورد بنتيجة 4-1 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سولشاير مدد تعاقده مع يونايتد لثلاث سنوات حتى 2024 في يوليو/ تموز الماضي، لكنه أقيل من منصبه بعد خسارة يونايتد في خمسٍ من آخر سبع مباريات خاضها في الدوري وتضمنت الهزيمة أمام أستون فيلا وليستر سيتي وليفربول ومانشستر سيتي.

وتولى اللاعب السابق مايكل كاريك وهو أحد أفراد الطاقم الفني لسولشاير المسؤولية عن تدريب الفريق في مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه في مواجهة فياريال الإسباني الثلاثاء المقبل، بينما قال النادي إنه سيعين مدربا مؤقتا لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

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