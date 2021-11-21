ما هو شرط الأهلي المصري لضم محمد النني؟

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن النادي الأهلي لم يتفاوض مع اللاعب المصري محمد النني، المحترف في نادي أرسنال الإنجليزي، بسبب وجود قناعة لدى إدارة النادي بأن النني يفضل استكمال مسيرته الاحترافية.

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الأحد، خبرا عن احتمال عودة النني إلى الأهلي ، مشيرة إلى أن مصدرا في النادي أكد عدم وجود تفاوض بين الطرفين رغم تأكيد وكيل أعمال اللاعب أن الأهلي سيكون وجهة النني حال عودته إلى مصر.

ولفتت الصحيفة إلى قول المصدر، إن النني لاعب عالمي والتعاقد معه يمثل إضافة قوية للأهلي، مضيفا: "لكن عودته إلى الأهلي إن حدثت، ستكون براتب سنوي أقل بنحو 25 مليون جنيه عن الراتب الذي يتقاضاه في أرسنال الإنجليزي في الوقت الحالي.

وقال المصدر إن أقصى راتب سنوي يمكن أن يحصل عليه النني في الأهلي هو 27 مليون دولار سنويا، بينما تصل قيمة راتبه في الوقت الحالي بنادي أرسنال إلى نحو 52 مليون جنيه مصري سنويا.

وتشير تقارير إلى أن النني يمكن أن يترك نادي أرسنال في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، لكن صحيفة "ذا صن" البريطانية أشارت إلى أن نادي جالاتا سراي التركي، يرغب في إبرامه صفقة معه.

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