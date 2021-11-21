انتهاء عمل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وتكهنات بعودة مرتضى منصور

تسّلم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، القلعة البيضاء إلى الجهات الإدارية غدا الاثنين، وذلك بعد انتهاء مدتها ومهمتها مع النادي.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن مصدر من داخل اللجنة، قوله إن غدا الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، هو نهاية مدة عمل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وأضاف المصدر أن هناك سيناريوهان لإدارة نادي الزمالك في الفترة المقبلة لحين موعد الانتخابات.

وأوضح أن الجهة الإدارية ستقوم بتسليم النادي سواء لمرتضى منصور رئيس النادي المنتخب أو الثلاثي طارق جبريل أمين الصندوق وحسين السمري المدير التنفيذي وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

وفي السياق، ذكرت إذاعة "OnSport FM"، اليوم الأحد، أن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري قرر عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن أشرف صبحي كان قد عين لجنة حسين لبيب لإدارة نادي الزمالك في شهر مايو/ أيار الماضي، وضمت اللجنة في عضويتها محمد الإتربي نائب، والأعضاء حسين السيد وعمرو أدهم وحسام المندوه، وهاني برزي، كما ضمت اللجنة حسين السمري في منصب المدير التنفيذي وعاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي وطارق جبريل مديرا ماليا.

وحسب تقارير صحفية، فإن الدعوى لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس جديد لنادي الزمالك ستتم خلال الساعات القليلة القادمة.

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