البريطاني لويس هاميلتون يفوز في سباق قطر لـ"فورمولا ون" مع مرسيدس

حقق البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، وبطل العالم 7 مرات، الفوز في سباق جائزة قطر الكبرى ببطولة العالم لسباقات "فورمولا ون" للسيارات، اليوم الأحد، ليقلص الفارق مع ماكس فرستابن متصدر البطولة إلى ثماني نقاط.

وجاء فرستابن، سائق رد بول، في المركز الثاني بعدما انطلق من المركز السابع بعد معاقبته بالتراجع خمسة مراكز عند الانطلاق بسبب تجاهله الأعلام الصفراء التحذيرية في التجارب التأهيلية أمس السبت.

🏁 TOP 10 FINISHERS - QATAR 🏁



HAM 📷

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LEC

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VET#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/CebsVNOLNk — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

وحصل السائق الهولندي على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة.

وقال هاملتون بعد السباق: "لقد كان عملاً رائعًا من قبل الفريق لأننا نحتاج حقًا إلى النقاط اليوم"، مشيرا إلى أن "الحصول على انتصارات متتالية هو شعور رائع ويهيئنا بشكل جيد للسباقين الأخيرين".

LEWIS: "It was a pretty straightforward race in the end and it was a great job by the team because we really needed the points today.



"To get back-to-back wins is a great feeling and sets us up well for the final two races."#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/jwDpXNSFa9 — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

واحتل فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، المركز الثالث مع ألبين المملوك لرينو ليصعد السائق الإسباني البالغ عمره 40 عاما على منصة التتويج لأول مرة منذ 2014.