سيدات مصر في الكاراتيه يتوجن ببطولة العالم فئة "الكوميتيه"... فيديو

توج منتخب سيدات مصر للكاراتيه، اليوم الأحد، ببطولة العالم في الأولمبياد المقامة في دبي فئة الكوميتيه.

والكوميتيه تعني حرفيا "تصارع اليدين"، هو أحد أقسام الكاراتيه الثلاثة، جنبا إلى جنب مع الكيهون والكاتا.

وفاز منتخب الفراعنة بقيادة فريال أشرف صاحبة ذهبية الأولمبياد في الكوميتيه، على فرنسا 2-1، لتحقق بذلك إنجازا تاريخيا بجمعها بين ذهبية الفردي، وذهبية الفرق، بحسب موقع "مصراوي".

وضم منتخب مصر في مسابقة الكوميتيه إلى جانب فريال أشرف كل من ياسمين الهواري وسهيلة أبو إسماعيل ومنه شعبان.

المنتخب المصري للسيدات ينتزع الميدالية الذهبية في منافسات بطولة العالم للكاراتيه في دبي، لفئة فرق الكوميتيه، عبر فريق ضم اللاعبات فريال أشرف، ومنة شعبان، وسهيلة أحمد، وياسمين الهواري، ليهدي فريق السيدات الملونة الثامنة لمصر في "مونديال دبي".#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/mNsjvWrWw0 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 21, 2021

كذلك توج منتخب مصر للسيدات بالميدالية البرونزية في منافسات الكاتا الجماعية، التي مثلها فيها نهى عنتر وأسماء مجدي وآية هشام.

كما حققت لاعبات مصريات ميداليات فردية في البطولة المقامة في دبي، حيث حصدت أحلام يوسف الذهبية في مسابقة 55 كغم كوميتيه، فيما فازت ياسمين الجويلي ببرونزية وزن 50 كغم، وحصد علي الصاوي البرونزية متلغبا علي بطل المجر في وزن تحت 67 كغم.

يشار إلى أن منتخب مصر شارك في منافسات بطولة العالم للكاراتيه ببعثة مكونة من 22 لاعب ولاعبة.

وتعد فريال أشرف، أول رياضية مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية في لعبة الكاراتيه، بعدما هزمت لاعبة أذربيجان إرينا زارتسكا بنتيجة 2-صفر، في نهائي الكوميتيه لوزن أكثر من 61 كيلوغراما، في في أولمبياد طوكيو 2020.