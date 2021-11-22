طرد يهدد مسيرة النجم ليبرون جيمس بعد شجار عنيف في قمة الدوري الأمريكي لكرة السلة...فيديو

طُرد نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس من مباراة لوس أنجلوس ليكرز وديترويت بيستونز بعد ضربة مرفق على وجه إيساياه ستيوارت تسببت بجروح بالغة، مما أدى إلى شجار عنيف أوقف المباراة لبعض الوقت.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أنه من الممكن أن تتسبب الحادثة بإيقاف النجم لعدد كبير من المباريات، بعد أن اعتبرها الحكم خطأ مقصودا بهدف الأذية.

وكان ليكرز متأخرا 78-66 قبل تسع دقائق و18 ثانية على نهاية الربع الثالث عندما أطاح جيمس بذراعه وضرب لاعب الارتكاز ستيوارت في منطقة العين أثناء تنافسهما على الاستحواذ على كرة مرتدة بعد رمية حرة.

LeBron and Isaiah Stewart get into it 😳



Wow. pic.twitter.com/VJFntCo6cY — Bleacher Report (@BleacherReport) November 22, 2021

​وتعيّن على العديد من أفراد الفريقين إبعاد ستيوارت، الذي كان الدم يسيل بغزارة من عينه، أثناء محاولته مواجهة جيمس في أكثر من مناسبة.

وبعد مراجعة رسمية للعبة، تم طرد جيمس للمرة الثانية فقط في مسيرته الممتدة منذ 19 عاما. وكان طرده الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، ضد ميامي هيت، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

A replay of LeBron hitting Isaiah Stewart: pic.twitter.com/Dn4v2SABQv — DARIUS A (@IAMDARIUSALFORD) November 22, 2021

​وطُرد ستيوارت من المباراة أيضا بينما احتسب خطأ فني ضد راسل وستبروك لاعب ليكرز لدوره في المشاحنات بعد الواقعة.

وقال دوان كيسي مدرب بيستونز إن جرح ستيوارت تطلب ثماني غرز، وأعرب عن أمله في أن يتجنب لاعب الارتكاز أي إيقاف محتمل.

Raro, pero LeBron James fue expulsado por segunda vez en su carrera (sin contar por faltas)



pic.twitter.com/RAUtocH1PU — Manu Pallares 🏀 (@ManuPallaresNBA) November 22, 2021

​وأضاف كيسي: "لا يجب أن يواجه أي شيء. لم يخرج من الملعب في الوقت المناسب؟ يجب على رابطة الدوري أن تقرر ذلك، لكن الرجل حصل على ثماني غرز في جبهته. كان منزعجا. الدم يسيل على وجهه. لا أرى أي تداعيات من جانب رابطة الدوري من هذا المنطلق".

ودافع أنطوني ديفيز لاعب ليكرز عن جيمس، قائلا إن الاصطدام لم يكن مقصودا.

That lebron james elbow was intentional, aint no unintentional elbow gonna have you bleeding like that pic.twitter.com/RW9XhJ0qac — Edotta_yeezus (@EdottaY) November 22, 2021

​وقال ديفيز: "الجميع في الدوري يعرفون أن ليبرون ليس رجلا قذرا، جيمس كان يحاول الاعتذار لستيوارت فور وقوع الخطأ قبل أن تشتعل الأمور، نحن لا نشجع العنف. أنا لا أروج للعنف".

وبعد تأخره في الربع الثالث، انتفض ليكرز في الربع الأخير لينتصر في ديترويت ويضع حدا لثلاث هزائم متتالية.