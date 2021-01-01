انتخابات الكنيست الإسرائيلي

ضربة موجعة تلقتها القائمة العربية المشتركة قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها الشهر المقبل، حيث أدت الخلافات الحاصلة بين الأحزاب المشاركة إلى تفكك القائمة.
وجاء في بيان للقائمة أن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني، والحركة العربية للتغيير، سيخوضون الانتخابات للكنيست الـ24 في إطار "القائمة المشتركة" وحفاظهم عليها، رغم انشقاق الحركة الإسلامية الجنوبية".
وأكد مراقبون أن "انشقاق الحركة الإسلامية عن القائمة سيكون له تأثير في عدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليها النواب العرب في الكنيست، في الدورة المقبلة".
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع رئيس حزب "أزرق أبيض" خارج الكنيست لعدم تجاوزه نسبة الحسم.
صرح السفير الروسي في إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، بأن روسيا تعول على استمرار العلاقات البناءة مع إسرائيل مهما كانت نتيجة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية آذار/ مارس من هذا العام.
كشفت قناة عبرية النقاب عن عقد إسرائيل جلسة خاصة لبحث كيفية تفادي إمكانية اقتحام الكنيست على غرار أحداث الكونغرس الأخيرة.
في الوقت الذي فقد فيه الكثير من أصواته الانتخابية داخل المجتمع اليهودي، يحاول بنيامين نتنياهو استمالة المواطنين العرب عبر زيارات متكررة، من أجل كسب بعض الأصوات في الانتخابات المقبلة.
رغم محاولات القائمة العربية المشتركة لإسقاطه في الانتخابات السابقة، وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه مضطرًا إلى التقرب من العرب المقيمين داخل إسرائيل، وذلك وسط منافسة قوية بين المعسكر اليميني وعلى رأسه جدعون ساعر.
قدرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن إجراء الانتخابات في عام 2021، لانتخابات الكنيست رقم 24، سيكلف حوالي 520 مليون شيكل.
أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي، عوفير شيلح، انشقاقه عن حزبه، وتأسيس حزب جديد، للمنافسة على رئاسة الوزراء في بلاده.
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