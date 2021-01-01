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    العالم

    انتخابات الكنيست الإسرائيلي

    ضربة موجعة تلقتها القائمة العربية المشتركة قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها الشهر المقبل، حيث أدت الخلافات الحاصلة بين الأحزاب المشاركة إلى تفكك القائمة.

    وجاء في بيان للقائمة أن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني، والحركة العربية للتغيير، سيخوضون الانتخابات للكنيست الـ24 في إطار "القائمة المشتركة" وحفاظهم عليها، رغم انشقاق الحركة الإسلامية الجنوبية".

    وأكد مراقبون أن "انشقاق الحركة الإسلامية عن القائمة سيكون له تأثير في عدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليها النواب العرب في الكنيست، في الدورة المقبلة".

    بوستر دعائي للحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو وزعيم تحالف أزرق أبيض بيني غانتس قبيل انتخابات الكنيست
    16:11 GMT 04 فبراير/ شباط 2021

    بعد انسحاب أحد مكوناتها... ما مستقبل القائمة المشتركة في الانتخابات الإسرائيلية؟

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