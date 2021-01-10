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    مواضيع

    العالم العربي

    الانتخابات الفلسطينية 2021

    من المقرر أن تعقد الانتخابات في فلسطين على ثلاث مراحل، أولها التشريعية، التي ستعقد في 22 مايو/ أيار، وتليها الرئاسية، التي ستعقد في 31 يوليو/ تموز، وثم انتخابات المجلس الوطني، التي ستعقد في 31 أغسطس/ آب.

    لجنة الانتخابات المركزية - فلسطين، مدينة غزة، 2006
    12:58 GMT 04 فبراير/ شباط 2021

    لجنة الانتخابات في فلسطين تتوقع اعتماد حوالي 50 ألف مراقب

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