الانتخابات الفلسطينية 2021

من المقرر أن تعقد الانتخابات في فلسطين على ثلاث مراحل، أولها التشريعية، التي ستعقد في 22 مايو/ أيار، وتليها الرئاسية، التي ستعقد في 31 يوليو/ تموز، وثم انتخابات المجلس الوطني، التي ستعقد في 31 أغسطس/ آب.
تناقش الحلقة نتائج لقاء وفد حركة "الجهاد الإسلامي" برئاسة الأمين العام زياد النخالة مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الذي تناول التطورات السياسية على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني والانتخابات المرتقبة.
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن هناك عدد من الناخبين قاموا بتسجيل أنفسهم في سجل الناخبين.
دعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، الاتحاد والبرلمان الأوروبيين للرقابة على الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو/آيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز المقبلين.
في الوقت الذي أعلنت فيه حركة "حماس" عن ترحيبها واستعدادها لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تشمل غزة، شهد القطاع تصعيدا أخيرا بين إسرائيل والمقاومة.
بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراسيم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بدأت الضغوط الفلسطينية على إسرائيل من أجل السماح للفلسطينيين في القدس بالمشاركة.
نناقش في هذه الحلقة: مطالبات لبايدن بمحاكمة ترامب لحمايته ولي العهد السعودي، وحوار فلسطيني شامل في القاهرة مطلع الشهر المقبل، والجيش الجزائري يجري مناورات عسكرية جوية وبرية كبرى عند الحدود مع الصحراء الغربية والمغرب.
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيسي المخابرات المصرية والأردنية طالبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوحيد صفوف حركة "فتح"، لتخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة.
رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً يقضي بإجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير.
كشف مسؤولان في السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، أن القيادي السابق بحركة فتح محمد دحلان لا يحق له خوض الانتخابات الفلسطينية المقبلة.
الموضوعات : روسيا تبدأ إجراءات الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة.. الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل.. أنقرة تؤكد أنها ستتعامل بالمثل مع أي خطوات إيجابية من مصر والإمارات.
اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد المجدلاني، قرار الرئيس محمود عباس تحديد موعد الانتخابات الفلسطينية على ثلاث مراحل، أنه يحقق المصالحة والشراكة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، اليوم السبت، أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في مصر في غضون أسبوع وذلك لحل بعض الأمور الفنية الخاصة بالانتخابات، وذلك في أعقاب صدور المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية.
أشاد الدكتور أحمد مجدلاني، وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير وأمين عام جبهة النضال الشعبي، بإعلان الرئيس الفلسطيني في مرسوم واحد اليوم عن موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والبدء في التحضير للمجلس الوطني الفلسطيني".
قال الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس الفلسطينية، إن "الحركة ترحب بالمراسيم الرئاسية التي أصدرتها السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أبومازن بشأن موعد عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين".
علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، على مرسوم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين.
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.
يستعد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، لزيارة موسكو الأحد المقبل.
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها بحاجة إلى 120 يوما من تاريخ صدور مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي، وذلك بعد 14 عاما على آخر انتخابات للمجلس.
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