واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يوم الأربعاء الموافق 6 يناير/ كانون الثاني مبنى الكابيتول بعد وقت قصير من التجمع الذي تحدث فيه. في حديثه إلى الحشد، قال ترامب إنه سيذهب معهم إلى مبنى الكابيتول. وأدت أعمال الشغب إلى تأخير موافقة الكونغرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. على هذه الخلفية، دعا القادة الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى عزل ترامب.
وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.
أكد مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن الرئيس ونائبه لم يتحدثا منذ اختراق مناصري دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، الأربعاء الماضي.
أدان البابا فرنسيس أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع خلال أحداث الكابيتول هيل في واشنطن ودعا السلطات الأمريكية والشعب الأمريكي إلى تحمل المسؤولية.
كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الأحد 10 يناير/كانون الثاني، أن البرلمان الألماني بات يعزز حاليا إجراءات الأمن، بعد اقتحام الكونغرس الأمريكي.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخطط لسيناريو مشابه لما جرى في أحداث الكونغرس.
اعتقلت السلطات الأمريكية، أحد المشاغبين البارزين، جيكوب تشانزلي، شارك في اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير/كانون الثاني.
علقت شركة أبل تطبيق بارلير من متجر تطبيقاتها قائلة إن خدمة شبكة التواصل الاجتماعي لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات التي تحرض على العنف.
دعا رئيس دولة إفريقية الولايات المتحدة إلى الاستفادة من تجربة بلاده الديمقراطية لاسيما في الانتقال السلمي للسلطة، وذلك تعليقا على اقتحام مبنى الكونغرس قبل أيام.
علق البابا فرنسيس، اليوم السبت، على هجوم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على مبنى الكونغرس.
اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، ما حصل في واشنطن من اقتاحم لمبنى الكونغرس بأنه يمثل عينة فجة عن الغطرسة الأمريكية.
أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم السبت، بعدم توفر معلومات عن وجود روس بين المحتجزين أو المصابين جراء أعمال العنف التي جرت يوم الأربعاء بمبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.
تحدث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 8 يناير/كانون الثاني، عن مساءلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
رصدت تقارير صحفية عالمية، اليوم الجمعة 8 يناير/كانون الثاني، أول تحرك من الكونغرس الأمريكي، بعد اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
كشفت تقارير أمريكية عن رد فعل ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقت اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء الماضي، وما تسبب ذلك في إحداث حالة من الشغب والفوضى بين المواطنين وقوات إنفاذ القانون.
أفادة وكالة "فرانس بريس" بوفاة أحد ضباط شرطة الكابيتول الأمريكية الذين أصيبوا في أحداث الكونغرس، ما يرفع عدد الضحايا إلى 5.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي منذ قليل "إننا تفاجأنا جميعا باقتحام الكونغرس الأمريكي".
نادى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، بإزاحة سلفه الحالي، بنيامين نتنياهو، على غرار ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من أحداث في الكونغرس.
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو زعم ناشروه أنه يوثق لحظة هروب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، من مبنى الكونغرس بعد اقتحام مؤيدين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكابيتول.
أثارت ماري ميلر، عضو الكونغرس عن ولاية إلينوي الأمريكية جدلا واسعا في وسائل الإعلام بعد إشادتها بمقولة للزعيم النازي أدولف هتلر.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها مبنى الكونغرس الأمريكي إلى عمليات تخريبية وأعمال شغب وعنف، فاقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، يوم الأربعاء، السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري، من قبل أنصار ومؤيدي الرئيس السابق، دونالد ترامب، جاء رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
قدمت وزيرة التعليم الأمريكية، بيتسي ديفوس، اليوم الجمعة، استقالتها، وألقت باللوم على الرئيس دونالد ترامب في الخطاب الذي غذى الغزو العنيف "غير المنطقي" لمبنى الكابيتول الأمريكي.
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك