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    اقتحام الكونغرس

    واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يوم الأربعاء الموافق 6 يناير/ كانون الثاني مبنى الكابيتول بعد وقت قصير من التجمع الذي تحدث فيه. في حديثه إلى الحشد، قال ترامب إنه سيذهب معهم إلى مبنى الكابيتول. وأدت أعمال الشغب إلى تأخير موافقة الكونغرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. على هذه الخلفية، دعا القادة الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى عزل ترامب.

    وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

    يقف الرئيس الأمريكي ترامب بين طلاب الجيش الأمريكي، أثناء حضوره مباراة كرة القدم الجماعية السنوية للجيش والبحرية في ملعب ميتشي في ويست بوينت، نيويورك، الولايات المتحدة ، 12 ديسمبر 2020.
    03:00 GMT 11 يناير/ كانون الثاني 2021

    وزير الجيش الأمريكي: فتح 25 قضية إرهاب محلية نتيجة الاعتداء على الكونغرس

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    الإماراتي علي منصوري (الثاني من اليسار) يدرب صقاراً في صحراء ليوا، على بعد حوالي 250 كيلومترا غرب إمارة أبو ظبي الخليجية، 9 يناير 2021
    لقطات جميلة لتدريبات الصقارة فوق صحراء ليوا الإماراتية
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