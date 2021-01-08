اقتحام الكونغرس

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب يوم الأربعاء الموافق 6 يناير/ كانون الثاني مبنى الكابيتول بعد وقت قصير من التجمع الذي تحدث فيه. في حديثه إلى الحشد، قال ترامب إنه سيذهب معهم إلى مبنى الكابيتول. وأدت أعمال الشغب إلى تأخير موافقة الكونغرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. على هذه الخلفية، دعا القادة الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى عزل ترامب.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.