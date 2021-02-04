اغتيال اللبناني لقمان سليم

عثر، صباح يوم أمس الخميس، على جثة الناشط السياسي لقمان سليم داخل سيارة مستأجرة عند طريق فرعي في بلدة العدوسية جنوبي لبنان.
وأعلن النائب العام التمييزي في جنوب لبنان القاضي، رهيف رمضان، أن جثة سليم مصابة بأربع طلقات نارية في الرأس ولم يعثر مع الجثة على أي بطاقة تعريف.
و لقمان سليم هو نجل النائب السابق محسن سليم، وكان ناشطاً سياسياً يترأس مركز أمم للدراسات والأبحاث، وشارك مؤخراً في الاحتجاجات الشعبية التي حصلت في لبنان العام الماضي للمطالبة برحيل القوى السياسية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
أدانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دورثي شيا، اليوم الخميس، اغتيال الناشط لقمان سليم، والذي عثر عليه مقتولا داخل سيارة في إحدى قرى الجنوب صباح اليوم.
ندد "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الخميس، باغتيال الناشط والباحث لقمان سليم.
أصدرت حركة "أمل" اللبنانية، اليوم الخميس، بيانا للتعليق على اغتيال الناشط والباحث لقمان سليم.
علق رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس، على اغتيال الناشط والباحث السياسي، لقمان سليم.
طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، من المدعي العام التمييزي إجراء تحقيق سريع في اغتيال الناشط والباحث السياسي، لقمان سليم.
كشف بيان سابق للناشط والباحث اللبناني لقمان سليم، الذي وجد مقتولا بالرصاص جنوبي لبنان، اليوم الخميس، عن تحميله حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، ونبيه بري، مسؤولية أي مكروه يحدث له أو لعائلته.
علق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم الخميس، على اغتيال الناشط لقمان سليم بعد إعلان السلطات العثور عليه مقتولا داخل سيارته جنوبي البلاد.
قالت رشا سليم، شقيقة الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، الذي عثرت قوات الأمن، صباح اليوم، على جثته مقتولاً في جنوب لبنان، إن "المسؤول عن اغتيال شقيقها معروف للجميع".
أعلن الطب الشرعي اللبناني، اليوم الخميس، أن "جثة لقمان سليم مصابة بخمس طلقات نارية ولم يعثر مع الجثة على أي بطاقة تعريف".
تساءل النائب اللبناني نديم الجميل عن من خطط ودبر لاغتيال الناشط لقمان سليم، متوقعا أن يظل فوق المحاسبة.
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