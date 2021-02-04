اغتيال اللبناني لقمان سليم

عثر، صباح يوم أمس الخميس، على جثة الناشط السياسي لقمان سليم داخل سيارة مستأجرة عند طريق فرعي في بلدة العدوسية جنوبي لبنان.

وأعلن النائب العام التمييزي في جنوب لبنان القاضي، رهيف رمضان، أن جثة سليم مصابة بأربع طلقات نارية في الرأس ولم يعثر مع الجثة على أي بطاقة تعريف.

و لقمان سليم هو نجل النائب السابق محسن سليم، وكان ناشطاً سياسياً يترأس مركز أمم للدراسات والأبحاث، وشارك مؤخراً في الاحتجاجات الشعبية التي حصلت في لبنان العام الماضي للمطالبة برحيل القوى السياسية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.