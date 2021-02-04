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    العالم العربي

    اغتيال اللبناني لقمان سليم

    عثر، صباح يوم أمس الخميس، على جثة الناشط السياسي لقمان سليم داخل سيارة مستأجرة عند طريق فرعي في بلدة العدوسية جنوبي لبنان.
    وأعلن النائب العام التمييزي في جنوب لبنان القاضي، رهيف رمضان، أن جثة سليم مصابة بأربع طلقات نارية في الرأس ولم يعثر مع الجثة على أي بطاقة تعريف.

    و لقمان سليم هو نجل النائب السابق محسن سليم، وكان ناشطاً سياسياً يترأس مركز أمم للدراسات والأبحاث، وشارك مؤخراً في الاحتجاجات الشعبية التي حصلت في لبنان العام الماضي للمطالبة برحيل القوى السياسية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

    وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي يرتدي قناعا واقايا لدى وصوله لحضور مؤتمر صحفي، بعد أن طلب رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب من قوات الأمن فرض إجراءات أكثر صرامة لإبقاء المواطنين في منازلهم ومنع التجمعات للحد من تفشي مرض الفيروس التاجي (COVID- 19) في بيروت ، لبنان 22 مارس 2020.
    09:40 GMT 04 فبراير/ شباط 2021

    لبنان... أول تعليق من وزير الداخلية على اغتيال لقمان سليم

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