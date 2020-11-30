مستجدات جائحة كورونا في العالم

بلغ عدد المصابين بمرض "كوفيد - 19" في العالم أكثر من 62 مليون شخص، وتعافى أكثر من 40 مليون، وتوفي أكثر من مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.
توقع بحث لبنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، أن يتم تطعيم أكثر من 70% من سكان الأسواق المتقدمة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بحلول خريف عام 2021.
كشفت السلطات الجزائرية، اليوم الاثنين، عن نيتها توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل مجاني على المواطنين.
أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، اليوم الاثنين، إقرار الإجراءات الصارمة لمواجهة تفشي جائحة كورونا المستجد.
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