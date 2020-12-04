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    مواضيع

    العالم العربي

    اتفاق المصالحة بين دولة المقاطعة وقطر

    أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يوم الجمعة الماضي، الموافق 5 ديسمبر، عن بالغ سعادته وارتياحه للانجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الأزمة الخليجية.

    القمة الخليجية، الكويت 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    16:38 GMT 06 ديسمبر/ كانون الأول 2020

    المصالحة الخليجية... هل يتنازل "الرباعي العربي" عن شروطه أم تنفذها قطر؟

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    المتزحلقة على الجليد ألينا زاغيتوفا تقدم عرضًا أثناء افتتاح حلبة التزحلق على الجليد على الساحة الحمراء في موسكو، 28 نوفمبر 2020
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