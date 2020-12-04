اتفاق المصالحة بين دولة المقاطعة وقطر

أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يوم الجمعة الماضي، الموافق 5 ديسمبر، عن بالغ سعادته وارتياحه للانجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الأزمة الخليجية.
حذف الأكاديمي الإماراتي البارز، عبد الخالق عبد الله، تغريدة له عن مساعي المصالحة الخليجية بعدما أثارت جدلا واسعا، فيما علّق أمير سعودي عليها بعد الحذف.
أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن المملكة العربية السعودية تُمثل الدول المقاطعة لقطر في المفاوضات التي تقودها بلاده حاليا للتوصل لاتفاق نهائي لحل الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الثالث.
ارتفعت الأسهم القطرية في المعاملات المبكرة، اليوم الأحد، بعد أنباء عن حل قريب للأزمة الخليجية.
قال المحلل السياسي الكويتي الدكتور محمد الدوسري، إن الاتفاق بشأن حل الأزمة الخليجية بين قطر والسعودية قد تم وأصبح أمرا واقعا، إلا أن التفاصيل حتى الآن متروكة للجانبين القطري والسعودي.
اعتبر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السيت، ما تم التوصل إليه في ملف المصالحة الخليجية "إنجازا سعيدا" متقدما بالشكر والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
كشف الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، اليوم السبت، موقفه من مصالحة بلاده مع قطر، لإنهاء الأزمة التي تعصف بالخليج منذ عام 2017.
أشارت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، اليوم الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول، إلى ما وصفته بـ "ربح للجميع، إذا تم حل الأزمة الخليجية".
تفاعل الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مع المبادرة الكويتية لإنهاء الأزمة الخليجية بين بلاده والمملكة العربية السعودية.
تابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بارتياح وترحيب الجهود والمساعي الحميدة التي تقوم بها الكويت في المرحلة الحالية من أجل رأب الصدع العربي وإزالة أسباب الخلاف بين عدد من الدول العربية.
أصدر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول، أول رد فعل على بيان الكويت بشأن الأزمة الخليجية مع قطر.
علق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على كلمة نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، بشأن المباحثات المثمرة لحل الأزمة الخليجية.
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