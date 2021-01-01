عقدت الثلاثاء، 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، القمة الخليجية الحادية والأربعين، في مدينة العلا السعودية، وشهدت إتمام المصالحة الخليجية بين الدول الأربع (السعودية والبحرين والإمارات ومصر) مع قطر. وحضر القمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أكد أن هذه القمة تمثل لحظات فارقة تجعل القادة يستشعرون المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.
كشفت وثيقة إسرائيلية النقاب عن إمكانية أن تؤدي المصالحة الخليجية إلى تطبيع العلاقات بين قطر وإسرائيل.
أكد عدد من المشاركين في ندوة "الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين"، أن الممارسات التي تقوم بها الدوريات القطرية ضد البحارة البحرينيين تشكل إخلالا بالقيم الأخلاقية والمبادئ التي تربينا عليها في دول الخليج".
على الرغم من توقيع الدول الخمس على بيان العلا خلال القمة الخليجية التي عقدت في الخامس من يناير/كانون الثاني بالسعودية، إلا أن بعض الإشارات تحمل الكثير من التساؤلات.
نناقش في حلقة هذا الأسبوع من "قوانين الاقتصاد": مصالحة خليجية تعيد إحياء كيان اقتصادي خليجي مشترك، تماسك الاقتصاد الأمريكي بالرغم من الخلاف بين ترامب وبايدن، السعودية تهدي أسواق النفط المزيد من خفض الإنتاج في العام الجديد.
كشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، عن أنه لم يتم الاتفاق في القمة الخليجية على نشر ما وصفه بـ"الأساسيات الحاكمة لبيان العلا".
علقت إيران، مجددا، اليوم الخميس، على "إعلان المصالحة الخليجية وعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مع قطر بشكل كامل، بعد أكثر من ثلاث سنوات من القطيعة".
أكد عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله محمد البخيتي أن المصالحة الخليجية وحكومة اتفاق الرياض لن تؤثر على مسار الحرب في اليمن، "لأن المتحكم في القرار هو الولايات المتحدة الأمريكية."
علقت إسرائيل، لأول مرة، اليوم الأربعاء، على المصالحة الخليجية التي تم التوصل إليها أمس في "قمة العلا" بالمملكة العربية السعودية.
وصف الخبير التركي في العلاقات الدولية، مسعود حقي جاشين، المصالحة الخليجية بالخطوة الإيجابية للمنطقة، مشيرا إلى أن أنقرة لن تنجر للخطاب الخليجي المعادي لإيران.
نفى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن يكون محتوى قناة "الجزيرة"، قد طرح للنقاش خلال قمة المصالحة الخليجية التي عقدت في السعودية، أمس الثلاثاء.
تساءلت صحيفة إسرائيلية حول مدى أثر المصالحة الخليجية على اتفاقات السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.
مع توقيع اتفاقية المصالحة الخليجية في مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى أصبحت العلاقات التركية والإيرانية مع قطر تثير تساؤلات عدة بعد أن اقتربت الدوحة كثيرا من أنقرة وطهران على عكس ما كانت تطالب به دول المقاطعة.
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن موقفها الرسمي بشأن المصالحة الخليجية وقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن التوصل لاتفاق للمصالحة بين قطر ودول المقاطعة الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) يمثل نجاحا للدوحة ضد "الابتزاز والضغوط".
نسبت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إتمام المصالحة الخليجية إلى زوجها، جاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترامب.
تصدرت علا الفارس الإعلامية الأردنية بقناة الجزيرة القطرية، محرك البحث "جوجل"، وكذلك موقع تويتر في السعودية بعد تغريدات لها عن المصالحة الخليجية.
تقرر فتح الحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر بعد وساطة كويتية، إيذانا بمصالحة تنهي الأزمة الخليجية التي استمرت منذ 2017، حين قاطعت 3 دول خليجية ومصر، الدوحة لاتهامها بالتدخل في شؤونهم الداخلية.
أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، موقف بلاده من عملية المصالحة الخليجية المتوقع إتمامها خلال انعقاد قمة الرياض الثلاثاء المقبل.
قال رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أن المصلحة الخليجية يجب أن تكون في مقدمة أولويات القادة السياسيين في الخليج.
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