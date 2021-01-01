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    مواضيع

    العالم العربي

    المصالحة الخليجية

    عقدت الثلاثاء، 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، القمة الخليجية الحادية والأربعين، في مدينة العلا السعودية، وشهدت إتمام المصالحة الخليجية بين الدول الأربع (السعودية والبحرين والإمارات ومصر) مع قطر. وحضر القمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أكد أن هذه القمة تمثل لحظات فارقة تجعل القادة يستشعرون المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.

    إنفوجرافيك... أبرز النقاط في بيان قمة العلا الخليجية
    11:51 GMT 06 يناير/ كانون الثاني 2021

    أبرز النقاط في بيان قمة "العلا" الخليجية

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    مولتيميديا
    الإماراتي علي منصوري (الثاني من اليسار) يدرب صقاراً في صحراء ليوا، على بعد حوالي 250 كيلومترا غرب إمارة أبو ظبي الخليجية، 9 يناير 2021
    لقطات جميلة لتدريبات الصقارة فوق صحراء ليوا الإماراتية
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    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    إنفوجرافيك... مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني
    مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني
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