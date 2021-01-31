الانقلاب العسكري في ميانمار

وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، الموافق 1 فبراير/ شباط، أكد تلفزيون تابع للجيش في ميانمار، إن الجيش سيطر على البلاد وفرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، نقل تلفزيون "مياوادي" المملوك للجيش في ميانمار قال الجيش في بيان، إن "السلطة نقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونغ هليانغ".

كان متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار قال، اليوم، إن زعيمة البلاد أونغ سان سوتشي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلوا في مداهمة في الصباح الباكر.

تأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.