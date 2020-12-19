سلالة كورونا الجديدة

وأكد كبير الأطباء في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، يوم السبت، أن طفرة فيروس كورونا الجديدة تنتشر "بسرعة مذهلة" وتتطلب من المواطنين اتخاذ المزيد من الاحتياطات.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي، أعلن جونسون عن فرض قيود جديدة في لندن ومناطق في جنوب شرق إنجلترا، وهو ما قال إنه يعني بشكل أساسي الإغلاق. بعد إنجلترا، أعلنت سلطات اسكتلندا وويلز أيضًا تدابير أكثر صرامة.
وقد اعلنت عدة دول وقف رحلاتها الجوية مع هذه الدول التي ظهرت فيها سلالة جديدة من فيروس كورونا.
انخفض سعر الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، وعزا خبراء انخفاضه إلى ظهور سلالة جديدة من كورونا في المملكة المتحدة إضافة إلى تعثر مفاوضات بريكست.
قالت مواقع متخصصة إن أسعار النفط قد تراجعت، اليوم الاثنين، في ظل الخوف مما تم الإعلان عنه من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بعض البلدان الأوربية.
أعلنت عشرات الدول ومن بينها 14 دولة من الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأحد، عن توقيف الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة، بشكل مؤقت، بعد رصد بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.
علق كثير من دول العالم الطيران من وإلى بريطانيا، الأحد والاثنين، بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.
كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، اليوم الأحد، عن موقف مصر من السلالة الجديدة من كورونا التي ضربت بعض دول العالم.
بدأ جيران بريطانيا في أوروبا، اليوم الأحد، إغلاق حدودهم في وجه القادمين من المملكة المتحدة وسط مخاوف من الانتشار السريع لسلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.
كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، خبرا صادما بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا.
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الأحد، تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مؤقتا، مع احتمال تمديد العمل بهذا التعليق، وذلك في إطار جهود منع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.
قالت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا مصحوبة بطفرات لدى شخص عاد مؤخرا من المملكة المتحدة.
أكدت الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لا تزال تتسم بالفعالة في مواجهة السلالة الجديدة من الفيروس.
قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، اليوم الأحد، إن السلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا موجودة بالفعل ومنتشرة بصورة عشوائية في أماكن متفرقة في العالم.
أوقفت دول عدة رحلات الطيران مع المملكة المتحدة بعد إعلانها عن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، يعتقد أنها اسرع انتشارا، والتي اضطرت السلطات إلى تشديد القيود في أجزاء من البلاد.
أكدت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز المعلومات التي تفيد بأن ألمانيا تحظر السفر من وإلى بريطانيا وجنوب أفريقيا، بعد اكتشاف طفرة جديدة في فيروس كورونا.
علق المقر التشغيلي الروسي للتحكم ومنع دخول وانتشار فيروس كورونا، اليوم الأحد، على ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.
أعلنت دولة الكويت، اليوم الأحد، إضافة المملكة المتحدة إلى قائمة الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من وباء "كوفيد-19" في المملكة.
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، "رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة".
قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد 20 ديسمبر/كانون الأول، إن سلالة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الجديدة خرجت عن السيطرة.
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم االسبت أنها تتواصل مع المسؤولين البريطانيين بشأن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها "ستعلن كل ما تعرفه عن خصائصها".
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، أن بعض المناطق في بلاده سوف تخضع لقيود جديدة أكثر صرامة، لمواجهة تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد أكثر عدوى.
ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون استدعى كبار الوزراء مساء الجمعة لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أشد خطورة.
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