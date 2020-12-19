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    سلالة كورونا الجديدة

    ​​وأكد كبير الأطباء في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، يوم السبت، أن طفرة فيروس كورونا الجديدة تنتشر "بسرعة مذهلة" وتتطلب من المواطنين اتخاذ المزيد من الاحتياطات.

    وفيما يتعلق بالوضع الحالي، أعلن جونسون عن فرض قيود جديدة في لندن ومناطق في جنوب شرق إنجلترا، وهو ما قال إنه يعني بشكل أساسي الإغلاق. بعد إنجلترا، أعلنت سلطات اسكتلندا وويلز أيضًا تدابير أكثر صرامة.

    وقد اعلنت عدة دول وقف رحلاتها الجوية مع هذه الدول التي ظهرت فيها سلالة جديدة من فيروس كورونا.

    الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، فيتنام 30 يوليو 2020
    14:26 GMT 17 أغسطس/ أب 2020

    انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا

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    يقف الرئيس الأمريكي ترامب بين طلاب الجيش الأمريكي، أثناء حضوره مباراة كرة القدم الجماعية السنوية للجيش والبحرية في ملعب ميتشي في ويست بوينت، نيويورك، الولايات المتحدة ، 12 ديسمبر 2020.
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