سلالة كورونا الجديدة

​​وأكد كبير الأطباء في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، يوم السبت، أن طفرة فيروس كورونا الجديدة تنتشر "بسرعة مذهلة" وتتطلب من المواطنين اتخاذ المزيد من الاحتياطات.

وفيما يتعلق بالوضع الحالي، أعلن جونسون عن فرض قيود جديدة في لندن ومناطق في جنوب شرق إنجلترا، وهو ما قال إنه يعني بشكل أساسي الإغلاق. بعد إنجلترا، أعلنت سلطات اسكتلندا وويلز أيضًا تدابير أكثر صرامة.

وقد اعلنت عدة دول وقف رحلاتها الجوية مع هذه الدول التي ظهرت فيها سلالة جديدة من فيروس كورونا.